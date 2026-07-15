James Rodríguez, Luis Díaz y Colombia destacan en la conversación digital del Mundial 2026

James Rodríguez y Luis Díaz se unen a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi en los más destacados en la conversación digital del Mundial 2026 | Getty Images

Los amantes del fútbol siguen disfrutando del torneo más importante a nivel de selecciones, el Mundial 2026. Sin embargo, no solo se disputa en los estadios.

También se juega en las redes sociales, donde millones de hinchas siguen de cerca cada partido, comentan las actuaciones de los futbolistas más destacados, comparten los goles, celebraciones, atajadas y convierten historias, comentarios y reels en tendencia.

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Colombia, entre las selecciones con mayor comunidad digital

De acuerdo con un análisis de Kolsquare, plataforma francesa líder en influencer marketing y análisis de redes sociales, Colombia se encuentra entre las selecciones con mayor audiencia digital en Instagram. El ranking es liderado por Argentina, seguida por Portugal, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Noruega, México, la ‘Tricolor’ y Marruecos.

El éxito de la Selección Colombia se explica, en gran parte, por el alcance y la figuración de sus principales estrellas James Rodríguez y Luis Díaz. Pese a su eliminación en octavos de final ante Suiza, el conjunto cafetero fue una de las selecciones con mayor comunidad digital durante el Mundial.

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Futbolistas con más menciones

En cuanto a los jugadores que están más presentes en la comunidad digital hay algunas sorpresas. El ranking lo encabeza el argentino Lionel Messi con 12.513 menciones en Instagram durante el mes de julio.

El segundo lugar es para Cristiano Ronaldo con 8.653 menciones, seguido por Kylian Mbappé con 3.718, Neymar Jr. con 3.488, Vozinha con 3.023, Vinicius Junior con 2.676, Erling Haaland con 2.350, Guillermo Ochoa con 2.160, Lamine Yamal con 1.698 y Michael Olise con 1.079.

El listado sigue con Harry Kane (1.052), Achraf Hakimi (1.009), Raúl Jiménez (974), Julián Quiñones (946), Luis Díaz (935), James Rodríguez (857), Jude Bellingham (752), Tim Payne (632), Matheus Cunha (563) y Mohamed Salah (554), quienes completan el top-20 de los jugadores que más conversación generaron en la red social Instagram durante la Copa del Mundo.

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La presencia de los cafeteros Luis Díaz y James Rodríguez dentro de este ranking confirma el protagonismo de Colombia en el ecosistema digital del fútbol mundial. Cada historia, publicación o reel crea un impacto el torneo y convierte a los jugadores en tema de conversación para generar tendencia y continuar la emoción de la Copa del Mundo después del pitazo final.

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