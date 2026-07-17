Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estará en la final del Mundial España vs. Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina y tendrá la presencia de un colombiano: el árbitro Nicolás Gallo. El tolimense fue designado por la FIFA para el partido de la definición del título, así como presentaron el cuerpo arbitral del partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra.

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Gallo, de 39 años de edad, estará encargado del AVAR en el último juego de la Copa del Mundo. También lo hizo como VAR principal en el juego de la inauguración entre México y Sudáfrica, así como en otros encuentros a lo largo de la Copa del Mundo.

¿Quién será el árbitro principal para la final del Mundial?

Se trata del esloveno Slavko Vincic, de 46 años, y quien es árbitro FIFA desde 2010. Este será el cuarto partido por el Mundial 2026, pues estuvo en el Brasil vs. Marruecos, Jordania vs. Argelia y México vs. Ecuador. Asimismo, en la Copa del Mundo 2022 dirigió 2 encuentros.

Del mismo modo, ha pitado finales a nivel europeo, como la de la Europa League 2021/2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers o la de la Champions League en 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Como curiosidad, Vincic pitó el partido entre Arabia Saudita y Argentina por el Mundial de Catar 2022. Asimismo, España está invicto cuando el esloveno dirigió un encuentro, pues ha estado presente en cinco y uno de ellos fue la victoria ante Francia en la Eurocopa de 2024.

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Vincic estará acompañado de sus compatriotas Tomaz Klancnik (A1), Andraz Kovacic (A1); los jordanos Adham Makhadmeh (4to) y Mohammad Alkalaf (5to). El encargado del VAR será el alemán Bastian Dankert.

Valenzuela, el encargado del partido por el tercer puesto

El sábado, desde las 2:00 p.m., Francia e Inglaterra se medirán por el partido del tercer puesto de la Copa del Mundo, luego de perder ante España y Argentina, respectivamente. Este encuentro estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, acompañado de sus compatriotas Jorge Urrego (A1) y Tulio Moreno (A2).

El encargado del VAR será el uruguayo Leodán González, acompañado del AVAR Armando Villarreal (Estados Unidos), el español Carlos Del Cerro Grande, Juan Soto de Venezuela y el chileno Juan Lara.

En el caso de Valenzuela, será su sexto partido en una Copa del Mundo. Dirigió 2 en Catar 2022 y en la acual Copa del Mundo ha estado a cargo de Australia vs. Turquía, Bosnia vs. Catar y Costa de Marfil vs. Noruega.