Sin acuerdos terminó la segunda mesa de concertación por la delimitación de Santurbán en Bucaramanga

Este sábado 18 de julio en Bucaramanga, la segunda mesa de concertación para la delimitación participativa del Páramo de Santurbán volvió a terminar sin consensos entre los diferentes sectores convocados por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, el proceso continuará con nuevas jornadas para intentar avanzar en el cumplimiento de la sentencia T-361 de la Corte Constitucional.

La jornada, realizada en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander - UIS, estuvo marcada por múltiples enfrentamientos y agresiones verbales entre asistentes de los diferentes sectores, situación que dificultó el desarrollo de la discusión y evidenció, una vez más, las profundas diferencias frente al proceso de delimitación del páramo.

Pese a ello, el Ministerio de Ambiente explicó que la fase de concertación contempla tanto los consensos como los disensos, por lo que las posiciones de cada actor quedarán consignadas en el acta para dar continuidad al proceso de delimitación.

“Esperamos que, con respeto, armonía y empatía, saquemos a buen término la protección del páramo y el bienestar de las comunidades”, afirmó Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.

La funcionaria reiteró que el proceso continuará hasta cumplir la orden de la Corte Constitucional, aun cuando persistan diferencias entre los actores.

La mirada de los ambientalistas

Desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Mayerly López aseguró que la reunión estuvo marcada por presuntos intentos de sabotear el espacio por parte de asistentes provenientes de Soto Norte.

Además, insistió en que la delimitación debe garantizar la protección integral del ecosistema y reclamó mayores acciones contra la minería ilegal. “Siempre vamos a exigir que se privilegie la protección del agua por encima de los intereses mineros”, sostuvo López.

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Según dijo, la prioridad debe ser proteger integralmente el ecosistema para garantizar el abastecimiento de agua a Bucaramanga y su área metropolitana.

Los mineros piden mayores garantías y procesos de formalización

Edwin Alberto Blanco, representante comunal de Suratá, defendió que en los municipios de Soto Norte ya se realizaron las mesas de concertación y pidió que esos acuerdos sean respetados.

También reclamó mayores garantías para campesinos y mineros en proceso de formalización, así como imparcialidad en la mediación. “Necesitamos proteger y conservar, pero también garantías para los campesinos que llevan años cuidando el páramo, pero también dependiendo de actividades económicas hoy afectadas”, manifestó.

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Planteó que una parte de los recursos que pagan los usuarios por el servicio de agua en Bucaramanga se destine a la conservación del páramo, mediante programas de guardabosques y pagos por servicios ambientales.

Profesionales de la salud también participaron de este espacio

Edgar Quiñones, médico profesional y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud, reiteró que la protección debe abarcar todo el ecosistema de Santurbán y no solo la zona delimitada como páramo.

Al cierre de la jornada señaló que hubo algunos avances, pero persistieron las diferencias entre los participantes. “Nos interesa defender la vida, defender el agua. No hay ningún bien más preciado que el agua y la vida”, expresó.

Advirtió que, desde la evidencia científica y la salud pública, una intervención minera en el ecosistema sí tendría efectos sobre las fuentes hídricas, la regulación del clima y la capacidad productiva. Añadió que los impactos no solo serían ambientales, sino también para la salud pública y la seguridad hídrica de la región.