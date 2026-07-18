José Manuel Restrepo cierra su gira en Washington: anuncia nueva mesa de trabajo con Estados Unidos

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció este sábado que su gira en Washington terminó exitosamente, tras concluir más de 50 encuentros con altos funcionarios e inversionistas, así como reuniones con secretarios y líderes del gobierno norteamericano. Algunas de las personas con las que se reunió fueron Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos; directivos de Google, entre ellos Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy; Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, entre otros.

Algunos de los temas que se tocaron en estas reuniones tienen que ver con las oportunidades de crecimiento del país en áreas como energía, infraestructura, tecnología, agroindustria, entre otros.

Tras estas reuniones, el vicepresidente anunció que se logró determinar una nueva mesa de trabajo entre el Gobierno norteamericano y el colombiano para priorizar los temas en los que trabajarán en conjunto. La mesa sería instalada el próximo 28 de julio y participarían los ministros y ministras designados de cada país.

Otros anuncios tras gira en Washington

Durante estas charlas que mantuvo el viceministro Restrepo, se determinó que Colombia se convertiría en un aliado estratégico de los Estados Unidos para la recuperación de Venezuela. Según explicó Restrepo, esto buscaría generar un crecimiento económico y un gran beneficio social para el país.

Asimismo, anunció que a finales de agosto se lanzará un nuevo proyecto, apoyado por USTDA, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos. De acuerdo con Restrepo, la idea es que “Colombia dé un paso adelante en materia de tecnología en la cuarta revolución industrial”. Finalmente, para el cierre de septiembre, se espera tener encuentros con inversionistas y líderes empresariales.

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“En una demostración de que el gobierno de Abelardo de la Espriella será el mejor gobierno en la historia del país. Un gobierno que tiene la capacidad para ejecutar y tomar decisiones. Y un gobierno que pone siempre lo social como su primera prioridad, porque tenemos que atender a la población más vulnerable de nuestro país“, aseguró el vicepresidente.