El vicepresidente electo José Manuel Restrepo se reunió con directivos de Google en Washington

Desde Washington, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, sostuvieron una reunión con directivos de Google, entre ellos, Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy.

Tras ese encuentro, se avanzó en una agenda de cooperación en tecnología, inteligencia artificial y otros, para el gobierno entrante.

Según informó José Manuel Restrepo, durante el encuentro se establecieron las bases para construir una hoja de ruta que “permita desarrollar oportunidades de cooperación en inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, formación de talento joven e innovación”.

“En nuestra agenda en Washington sostuvimos una muy valiosa reunión en Google con Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy, y su equipo, para analizar cómo convertir a Colombia en una verdadera Patria Milagro de la tecnología y la inteligencia artificial”, dijo Restrepo.

Y agregó: “El futuro de Colombia se construye con alianzas estratégicas y tecnología al servicio de la gente”.