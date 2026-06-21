¿Quién es José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo de Colombia?

José Manuel Restrepo será el nuevo vicepresidente de Colombia. Y junto a Abelardo de la Espriella gobernarán nuestro país por los próximo 4 años. Ambos asumirían funciones el próximo 7 de agosto.

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Es economista, académico y exministro del gobierno de Iván Duque, y hoy es una de las figuras técnicas más visibles de la derecha colombiana.

Nació en Bogotá, tiene 55 años y es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de London School of Economics. También tiene un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en Inglaterra.

Ahora, antes de entrar de lleno a la política, Restrepo construyó gran parte de su carrera en la academia. Ha sido rector de cuatro instituciones: la Universidad EIA, la Universidad del Rosario, el CESA y la Uniempresarial.

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En 2018 llegó al gobierno de Iván Duque como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Desde ese cargo lideró la respuesta económica durante la pandemia y políticas enfocadas en reactivación económica.

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El momento más complejo de su carrera política llegó en 2021, cuando tuvo que asumir el Ministerio de Hacienda, tras la fallida reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, que generó el estallido social.

José Manuel Restrepo fue llamado por Abelardo de la Espriella para generar confianza entre los sectores económicos y la clase política tradicional colombiana. Hoy agradece De la Espriella así: “me sacaste de un aula de clase para ser el vicepresidente profesor de todos los colombianos”.