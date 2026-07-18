Abelardo de la Espriella realizará su segundo Consejo de Ministros designados: ¿dónde será?

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este sábado un nuevo encuentro con su gabinete designado. Hasta el momento, se han anunciado 15 de los 18 funcionarios que conformarán su equipo de ministros. Quienes se integrarían a este nuevo consejo son:

Indalecio Dangond, designado ministro de Agricultura

María Nohemí Arboleda, designada ministra de Minas y Energía

Alexandra Falla Zerrate, designada ministra de TIC

Paola Holguín, designada ministra de Cultura.

Además de los ministros, se espera que haga presencia el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien terminó esta semana su gira por Washington. Tras más de 50 reuniones con diferentes funcionarios estadounidenses, Restrepo aseguró que se trató de una serie de encuentros exitosos que concluyeron con el anuncio de la instalación de mesas de trabajo con delegados norteamericanos para definir los proyectos clave del gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta mesa será instalada el 28 de julio y participarán los ministros de Exteriores de cada país.

¿Dónde será el nuevo Consejo de Ministros de Abelardo?

El encuentro será en Barranquilla, en la casa del presidente electo. La cita para todos los ministros es a las 5 de la tarde, en la oficina de la firma de abogados del presidente electo, que está ubicada en el norte de la capital del Atlántico.

¿Quiénes son los ministros designados hasta el momento?

Hasta el momento, los ministros que oficialmente han sido designados son:

1. Ministerio del Interior: Rodrigo Lara Restrepo.

2. Ministerio de Hacienda: Miguel Gómez Martínez.

3. Ministerio de Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar.

4. Ministerio de Ambiente: Fabio Arjona.

5. Ministerio de Defensa: general (r) Jorge Mora.

6. Ministerio de Educación: Viviane Morales.

7. Ministerio de Transporte: Elsa Noguera.

8. Ministerio del Deporte: Juliana Gutiérrez.

9. Ministerio de Minas y Energía: María Nohemí Arboleda.

10. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín.

11. Ministerio de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán.

12. Ministerio de Justicia: Iván Cancino.

13. Ministerio de Agricultura: Indalecio Dangond Baquero.

14. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Alexandra Falla Zerrate

Ministerio de Cultura: Paola Holguín

Para más información de los ministros, consulte sus perfiles aquí.