José Manuel Restrepo: “La oposición debe existir, pero respetando la Constitución”

En entrevista con Gustavo Gómez en Los Protagonistas, José Manuel Restrepo habló sobre los desafíos que enfrenta Colombia, la importancia de recuperar la esperanza, el papel de la oposición y la necesidad de construir consensos.

El economista y académico también repasó episodios de su vida personal y profesional, recordó sus inicios como profesor, explicó la estrategia de planeación que denominó el “Arca de Noé” y aseguró que su principal propósito en esta etapa de su vida pública es dejar un legado más allá de los cargos que ha ocupado.

José Manuel Restrepo dejó ver una faceta más personal mientras compartía su visión sobre el futuro del país, la importancia de construir consensos y los retos que, según él, deberán enfrentarse desde el primer día de un eventual gobierno.

Durante la conversación, el economista y exministro aseguró que el principal compromiso será responder a las necesidades de los colombianos con resultados concretos, aunque reconoció que los problemas que enfrenta el país no podrán resolverse de un día para otro.

“Estoy aquí con la convicción de que en este país tenemos que recuperar la esperanza.”

Restrepo contó que una de las experiencias que más lo ha marcado desde que asumió un papel más visible en la política ha sido el contacto con la ciudadanía.

“Me encuentro con la gente y me ve y se echa a llorar. Esta campaña despertó un espíritu de esperanza.”

Debe existir la oposición

José Manuel Restrepo defendió el papel de la oposición como un componente esencial de la democracia y advirtió que ningún país debería temer a la diferencia de pensamiento.

“La oposición siempre va a existir. Y qué bueno que exista, porque nada más aburrido que el pensamiento homogéneo”, señaló, al insistir en que las sociedades deben aprender a convivir con miradas distintas y alternativas al poder.

En ese sentido, afirmó que la clave está en que esas diferencias no pongan en riesgo las instituciones democráticas: “Qué bueno sería que un país pudiera tener alternativas distintas al poder o de poder, pero que no pongan en riesgo la democracia”.

Para Restrepo, el debate político no puede convertirse en una disyuntiva entre democracia o su destrucción, sino en un ejercicio de pluralidad dentro de las reglas del sistema: “No debería ser una elección entre entredestruir la democracia o continuar en democracia”.

Sin embargo, subrayó que el marco que ordena esas diferencias está en la Constitución y en la necesidad de preservar la unidad nacional, incluso en medio de la diversidad de opiniones.

José Manuel Restrepo asegura que el país necesita resultados

Durante la entrevista explicó que Colombia enfrenta múltiples desafíos al mismo tiempo y que la prioridad será atenderlos de manera simultánea.

Energía, salud, educación, vivienda, crecimiento económico, seguridad y lucha contra la corrupción fueron algunos de los temas que mencionó como urgentes.

“Hay que empezar a mostrar resultados significativos en todos.”

No obstante, reconoció que ninguna administración puede solucionar todos los problemas estructurales en un solo periodo presidencial.

“Nadie va a arreglar el país en cuatro años, pero sí hay que sentar las bases para una transformación.”

Según Restrepo, el verdadero reto consiste en dejar un camino construido para que el país continúe avanzando.

El “Arca de Noé”, la estrategia con la que dice haber preparado un gobierno

Uno de los momentos más llamativos de la conversación fue cuando explicó la metodología de planeación que bautizó como el “Arca de Noé”.

De acuerdo con Restrepo, se trata de una estrategia diseñada para afrontar desde el primer día los desafíos que dejaría la administración saliente.

El primer componente corresponde a los decretos que deberían expedirse en las primeras semanas de gobierno.

“Ya llevamos cerca de 90 y la idea es llegar por lo menos a unos 300.”

El segundo está relacionado con la selección del talento humano para ocupar los principales cargos del Estado, mientras que el tercero reúne las acciones prioritarias para los primeros meses.

“Cuando uno tiene los decretos, las personas y las ideas para implementar, se facilita que el barco no se hunda.”

José Manuel Restrepo habla de su vocación como profesor

Más allá de la política, Restrepo dedicó buena parte de la entrevista a recordar su vida académica.

Relató que desde muy joven descubrió su gusto por enseñar y recordó que incluso, cuando apenas cursaba segundo semestre en la universidad, promovió la creación de las premonitorías para poder ayudar a otros estudiantes.

“Desde ahí arrancó mi vocación de profesor.”

Recordó además que su madre fue profesora de inglés y su abuelo docente universitario, por lo que considera que la enseñanza siempre estuvo presente en su familia.

Para Restrepo, esa experiencia sigue marcando su manera de entender el liderazgo.

“Ser profesor de 50 millones y no de 30 es maravilloso.”

La fe y el servicio público

Otro de los temas que abordó fue la relación entre la fe y la política.

Restrepo sostuvo que profesar una religión no debería convertirse en motivo de controversia siempre que exista respeto por quienes piensan diferente.

“Lo importante es no llevar la fe al ejercicio público y ponérsela a los demás.”

Aseguró que durante su trayectoria como rector universitario trabajó con personas de distintas creencias e ideologías.

“Si uno tiene una fe profunda de verdad, uno es respetuoso de la diferencia.”

En ese sentido, afirmó que el país necesita construir acuerdos por encima de las diferencias políticas.

“Podemos tener ideologías distintas, religiones distintas, pero al final tenemos propósitos comunes.”

La transparencia en el empalme

Restrepo también defendió que los procesos de entrega y recepción del Gobierno sean públicos. Recordó que esa misma propuesta la había planteado en anteriores procesos de empalme.

“Yo propuse que fuera público, que fuera abierto, que fuera conocido por todos los colombianos.”

Para el economista, la transparencia fortalece la confianza ciudadana y permite garantizar el acceso a la información pública.

El legado que quiere dejar José Manuel Restrepo

En la parte final de la entrevista, el exministro habló sobre el momento personal que atraviesa y aseguró que hoy su mayor motivación no pasa por alcanzar nuevos cargos, sino por construir un legado.

“Yo estoy en fase de construcción de legado.”

Incluso confesó que le gustaría cerrar su carrera profesional regresando a la educación, un escenario donde siente que puede aportar desde su experiencia.

“Qué lindo sería cerrar la vida profesional en un escenario en donde uno pueda dejar legado.”

Escuche la entrevista completa AQUÍ: