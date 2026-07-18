Corte Suprema vigilará uso inadecuado de las cesantías: revisará utilización del dinero y retiros

Bogotá

La Corte Suprema de Justicia le puso la lupa al uso inadecuado de las cesantías. El alto tribunal hizo un llamado de atención al empleado y al uso que se la da al dinero y al empleador sobre el seguimiento que debe hacer sobre la aprobación de retiro de cesantías.

Todos los trabajadores en Colombia tienen tres formas de sacar el dinero que tienen de cesantías: Para educación, para mejoras de la vivienda o para compra de casa. El trabajador debe justificar que es para alguno de estos tres motivos que solicita el retiro de la plata.

En el caso que estudió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el uso inadecuado de las cesantías es que a un empleado que llevaba 37 años en una empresa lo despiden de su trabajo con justa causa por dar un manejo diferente para el que solicitó el anticipo de 100 millones de pesos de sus cesantías y nunca justificó ni atendió los llamados a descargos de la empresa.

Pero el alto tribunal también llama la atención de ambos lados: Al trabajador que se expone a perder su trabajo con justa causa por darle un manejo diferente el dinero y al empleador por no hacer un seguimiento al uso del dinero solicitado para el retiro de cesantías.