¿Cambian las cesantías en Colombia? Lo que pasaría con su pago de febrero y el nuevo modelo mensual

El Gobierno Nacional planteará la reglamentación de un nuevo esquema que podría cambiar la forma en la que las empresas consignan las cesantías de los trabajadores en el país.

A través de un borrador de decreto, el Ministerio del Trabajo prevé habilitar una modalidad de consignaciones mensuales anticipadas, con la que los empleadores podrían distribuir durante el año el pago de esta prestación social que actualmente se realiza en una sola consignación anual.

La propuesta genera dudas entre los trabajadores sobre qué pasaría con el pago tradicional de febrero, si recibirían ese dinero directamente cada mes o si todas las empresas tendrían que adoptar el nuevo mecanismo.

La respuesta, según el documento, es que el modelo actual no desaparecería: las cesantías seguirían siendo un derecho laboral y la nueva modalidad funcionaría como una alternativa voluntaria.

¿Cómo funcionan actualmente las cesantías?

Las cesantías son una prestación social que reciben los trabajadores con contrato laboral y funcionan como un ahorro para brindar protección económica, principalmente en caso de quedar desempleados.

Bajo las reglas actuales, los empleadores deben liquidar las cesantías acumuladas durante el año y consignarlas en el fondo elegido por cada trabajador a más tardar el 14 de febrero del año siguiente.

Además, los trabajadores reciben los intereses de cesantías, que corresponden al 12 % anual y son pagados directamente al empleado.

¿Cuál sería el cambio en el pago de las cesantías?

El principal cambio que plantea el borrador es permitir que los empleadores realicen consignaciones mensuales anticipadas al fondo de cesantías del trabajador.

Es decir, en lugar de esperar hasta febrero para hacer un único pago correspondiente al año anterior, las empresas podrían ir realizando aportes durante cada mes.

Para quienes adopten esta modalidad, el empleador consignaría mensualmente el equivalente al 8,33 % del salario base de liquidación, compuesto por el salario mensual y el auxilio de transporte cuando corresponda.

En el caso de los trabajadores con salario variable, el porcentaje se calcularía teniendo en cuenta lo devengado durante cada mes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, el borrador establece que este mecanismo no será considerado como un pago parcial o fraccionado de las cesantías, ya que la prestación continuará consolidándose al cierre de cada año.

¿Los trabajadores recibirían las cesantías cada mes?

No. Este es uno de los puntos centrales de la propuesta.

Aunque el proyecto contempla consignaciones mensuales, esto no significa que el trabajador recibirá ese dinero junto con su salario cada mes.

Los recursos continuarían siendo enviados al fondo de cesantías seleccionado por cada persona y mantendrían las reglas actuales para su retiro, como en casos de terminación del contrato laboral, vivienda o educación.

Basicamente, lo que cambiaría sería la frecuencia con la que el empleador consigna los recursos, pero no la naturaleza de esta prestación social.

¿Se acaba el pago de cesantías en febrero?

No. El pago anual de cesantías seguiría vigente. El proyecto porpone que la consignación mensual anticipada sería una modalidad adicional y voluntaria, por lo que no reemplazaría automáticamente el esquema tradicional.

Además, al finalizar el año el empleador deberá realizar una liquidación definitiva para verificar que el valor consignado corresponda realmente a lo que debe recibir el trabajador.

En caso de existir diferencias entre los aportes mensuales realizados y el valor final de las cesantías causadas, la empresa deberá hacer los ajustes correspondientes.

¿Quiénes podrían entrar al nuevo modelo mensual?

El borrador de decreto establece que este esquema solo podrá aplicarse cuando exista un acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Esto significa que las empresas no pasarían automáticamente al nuevo modelo y los trabajadores tampoco estarían obligados a aceptarlo.

Quienes decidan mantener la modalidad actual podrán continuar con la consignación anual de las cesantías.

En ese sentido, también incluye cambios sobre los intereses de las cesantías.

Actualmente, los empleadores deben reconocer un interés del 12 % anual sobre esta prestación, que normalmente se paga directamente al trabajador durante enero.

Con la nueva modalidad, empleador y trabajador podrían acordar que estos intereses sean entregados cada mes.

En ese caso, el pago correspondería al 1 % mensual del salario base de liquidación, equivalente al mismo 12 % anual establecido en la legislación laboral.

A diferencia de las cesantías, que seguirían llegando al fondo correspondiente, los intereses sí serían entregados directamente al trabajador.

Así se harían las consignaciones mensuales de cesantías

Otro punto incluido en el borrador tiene que ver con el mecanismo para realizar estos pagos.

Las consignaciones mensuales anticipadas deberán hacerse exclusivamente a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el objetivo de mejorar el registro y seguimiento de estos aportes.

Para esto, el Ministerio de Salud tendría un plazo de hasta seis meses para realizar los ajustes tecnológicos necesarios en el sistema.

Posteriormente, los fondos de cesantías y los operadores de información también tendrían que adaptar sus plataformas antes de que pueda implementarse esta modalidad.

¿Qué pasa si una empresa se atrasa en los pagos mensuales?

El proyecto también establece reglas frente a posibles incumplimientos.

Si una empresa adopta el modelo mensual y deja de hacer uno o varios aportes durante el año, esto no generaría automáticamente una mora. El empleador seguirá teniendo como fecha límite el 14 de febrero del año siguiente para completar el valor total de las cesantías causadas.

Si después de esa fecha el pago no está completo, la mora comenzaría a configurarse desde el 15 de febrero.

¿Cuándo empezaría el nuevo pago mensual de cesantías?

Por ahora, el documento presentado por el Ministerio del Trabajo es un proyecto de decreto, por lo que todavía no se encuentra vigente.

Para que pueda aplicarse, primero deberá ser expedido oficialmente y luego realizarse los ajustes tecnológicos necesarios en los sistemas encargados de los pagos.

Mientras tanto, trabajadores y empleadores continúan bajo las reglas actuales para la liquidación y consignación de las cesantías.