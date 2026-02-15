Cambia la forma de pago de cesantías para 2026: qué deben saber trabajadores y empleadores

La reforma laboral en Colombia, la Ley 2466 de 2025, trae cambios significativos en la forma como trabajadores y empleadores deberán manejar el pago de cesantías a partir de 2026. Estos ajustes no modifican el derecho al beneficio obligatorio, pero sí introducen nuevas opciones y plazos para su pago y administración.

Las cesantías son una prestación social fundamental para los trabajadores. Están destinadas a cubrir situaciones como desempleo, educación o compra o mejora de vivienda, y corresponden a un salario mensual por cada año trabajado o proporcional al tiempo laborado.

La ley no modifica el derecho fundamental del trabajador a recibir el valor equivalente a un mes de salario por cada año trabajado.

En el esquema tradicional, una vez terminado el año laboral, el empleador debía consignar ese valor en el fondo de cesantías elegido por el trabajador antes del 14 de febrero. Los intereses se pagaban directamente al empleador, correspondientes al 12% anual sobre el monto de las cesantías.

Cambios claves de la reforma laboral

La Ley 2466 de 2025 introduce varios cambios en la forma en que se pueden pagar las cesantías y los intereses de las mismas con el fin de lograr una mayor flexibilidad tanto para empleadores como para trabajadores.

Pago directo de cesantías al trabajador sin sanciones

Una de las modificaciones más importantes es el pago directo de cesantías al trabajador sin sanciones. Si el empleador demuestra el pago de esta prestación, se considerará el cumplimiento de la obligación, incluso si no se consigna en el fondo de cesantías, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Conviene mencionar que, esto no elimina la necesidad de afiliar al trabajador al fondo de cesantías ni de mantener esa cuenta, pero sí exonera al empleador de una sanción que antes sí aplica si no se consignaba el dinero en el fondo antes del plazo leal.

Según la reforma, este esquema es válido toda vez que el trabajador acepte libremente el pago directo y el dinero se utilice para los fines autorizados por la ley.

Consignación anticipada

La reforma también introduce la posibilidad de aprovisionar anticipadamente y de manera periódica (por ejemplo, mensual) el porcentaje destinado a cesantías (típicamente 8,33% del salario) sin que esto se considere un pago parcial ni afecte la liquidación anual que debe entregarse al fondo.

Intereses de cesantías: pago mensual

Tradicionalmente, los intereses de cesantías se pagaban una vez al año. Con la reforma, sin cambiar la tasa anual del 12%, ahora es posible que empleadores y trabajadores pacten por escrito el pago de los intereses de manera mensual, equivalente al 1% del salario base de liquidación cada mes.

Este último cambio no reduce el beneficio anual del trabajador, sino que ofrece mayor liquidez. El acuerdo debe quedar por escrito y ser voluntario.

Fechas y plazos en 2026, según al reforma laboral

Las cesantías causadas en 2025 deben consignarse en el fondo a más tardar el 14 de febrero de 2026. Sin embargo, si esta fecha cae en un día no hábil (como sábado o domingo), se traslada al siguiente día hábil; para 2026, ese plazo se corre automáticamente al 16 de febrero.

Los intereses de cesantías deben pagarse al trabajador antes del 31 de enero de 2026, ya sea bajo el esquema tradicional o mediante el acuerdo mensual.