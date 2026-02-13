Plazo límite en que se deben pagar las cesantías en 2026: Fecha y empleados que lo reciben

En Colombia, la mayoría de trabajadores, con algunas excepciones, cuentan con el derecho a recibir sus cesantías que, entre otras cosas, son pagadas por el empleador.

¿Qué son las cesantías y quiénes las reciben?

Ahora, las cesantías, y según explica la página web del fondo Porvenir, es prácticamente un ahorro al que tiene derecho todo empelado por estar trabajando bajo un contrato laboral.

“Su pago es responsabilidad del empleador y corresponde a un mes de salario por cada año de servicio. Es el equivalente a un seguro de desempleo, aunque también se permite retirar para casos excepcionales”, agregaron.

¿Cómo se calcula el valor de las cesantías?

Según explica BUK, una empresa especializada en los recursos humanos y gestión de personal, esta es la forma correcta de calcular las cesantías.

Primero debe multiplicar el salario mensua l (incluye el subsidio de transporte, en caso de que aplique) por los días trabajados por el colaborador en el año.

l (incluye el subsidio de transporte, en caso de que aplique) Luego, tiene que dividir el resultado entre 360, que es el equivalente al año laboral.

Salario base x días trabajados / 360 = valor de las cesantías.

Ahora, estas cesantías no las reciben todos los trabajadores. Le contamos quiénes no.

¿Cuáles trabajadores no reciben las cesantías en Colombia este 2026?

En Colombia son tres tipos de trabajadores, según lo estipulado en la ley, que no reciben este pago, especialmente por el tipo de contrato que manejan.

Estos son:

Trabajadores con un contrato por prestación de servicios.

Trabajadores que reciban un salario integral.

Trabajadores informales.

Por otro lado, y como muchos de estos pagos legales que se le abonan en su respectivo fondo, estos tienen fechas de plazo para las empresas, por eso si usted es empleador debe tener en cuenta esta información.

¿Hasta cuándo hay plazo para pagar los intereses de las cesantías en 2026?

Pues bien, la misma compañía Buk informó que el pago de las cesantías, normalmente, tiene plazo hasta este sábado, 14 de febrero.

"En esta fecha, los empleadores deben realizar el giro de dinero correspondiente a los fondos de cesantías de cada uno de sus trabajadores“, explicaron

Pero, ojo, este 2026 tiene una particularidad. Al caer el 14 en sábado, este plazo se traslada al siguiente día hábil, por lo que se podrán abonar las cesantías hasta este 16 de febrero, que es un lunes.

¿En dónde se pagan las cesantías?

Cabe recordar que las cesantías no se le abonan directamente al trabajador, sino que, “generalmente, se hace directamente al fondo de cesantías al que pertenezca cada uno de los trabajadores. Estos fondos pueden ser privados, donde los más populares son Protección, Porvenir o Colfondos, y también pueden ser consignadas a entidades estatales, o fondo público, como el Fondo Nacional del Ahorro“.

