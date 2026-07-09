Corte Suprema de Justicia negó libertad al exministro del Interior Luis Fernando Velasco

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud presentada por la defensa del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, con la que buscaba modificar el cómputo de los términos procesales dentro del proceso penal que enfrenta.

La decisión adoptada mediante el auto con radicación 01525 y fechada el 6 de julio de 2026, ratificó que el tiempo correspondiente al aplazamiento de la audiencia preparatoria, solicitado por la propia defensa, debe descontarse de los plazos establecidos para contabilizar una eventual libertad por vencimiento de términos.

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La defensa pidió reconsiderar el conteo de los términos

La solicitud había sido presentada el pasado 30 de junio. En ella, la defensa argumentó que, tras varias reuniones con la Fiscalía General de la Nación para revisar el material probatorio, quedó en evidencia que el descubrimiento de las pruebas seguía siendo incompleto por causas ajenas al procesado.

Con ese argumento, pidió a la Corte reconsiderar la decisión adoptada el 19 de junio, mediante la cual se estableció que el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 12 de agosto de 2026 debía descontarse del conteo de los términos para una eventual solicitud de libertad.

La Corte mantuvo su posición

Sin embargo, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera explicó que esa determinación no constituye una decisión autónoma susceptible de ser modificada, sino una consecuencia prevista expresamente en la Ley 906 de 2004 cuando el aplazamiento de una audiencia obedece a una solicitud de la defensa.

La Sala recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido consistente en señalar que los aplazamientos promovidos por la defensa, aun cuando estén plenamente justificados y respondan al ejercicio legítimo del derecho de defensa, generan que ese tiempo sea contabilizado en contra del procesado para efectos del vencimiento de términos.

No habrá cambios en el cómputo de los plazos

En consecuencia, la Sala Especial de Primera Instancia resolvió no acceder a la petición presentada por la defensa de Luis Fernando Velasco y mantuvo sin modificaciones el conteo de los términos procesales definido previamente.

Con esta decisión, el proceso continuará bajo el cronograma establecido por la Corte y se conservarán los plazos fijados para el desarrollo de las siguientes etapas judiciales.

El exministro Luis Fernando Velásquez fue acusado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, de supuestamente utilizar los contratos de la entidad para tratar de mover favorablemente las iniciativas del Gobierno en el Congreso.

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