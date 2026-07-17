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17 jul 2026 Actualizado 21:33

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“Tengo la labor de asumir el liderazgo de la oposición”: Iván Cepeda

Imagen de referencia. Iván Cepeda (Colprensa) / Mesa de votación (Getty Images).

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En diálogo con Dos Puntos, con Vanessa de la Torre, el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda se refirió al triunfo de su contrincante político Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y qué sigue para la oposición.

En la entrevista, Cepeda aseguró que será él quien lidere la oposición gracias al respaldo que recibió durante las elecciones.

“Yo tengo la labor de asumir el liderazgo de la oposición como persona que recibió el respaldo y la confianza de cerca de 13 millones de personas. Unas lo hicieron convencidas por nuestro programa, yo creo que la gran mayoría, otras contra el candidato Abelardo de la Espriella, pero respondo por todas y asumo ese liderazgo”, explicó.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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