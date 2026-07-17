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“Van a hacer operaciones sin control”: Iván Cepeda critica influencia de EEUU en el gobierno electo

El senador electo Iván Cepeda estuvo hablando con Vanessa De la Torre en Dos Puntos de Caracol Radio sobre las principales preocupaciones que tiene como líder de la oposición de cara al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella.

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El excandidato presidencial advirtió que durante la reciente visita del vicepresidente electo José Manuel Restrepo a Washington se habló de la posibilidad de abrir bases militares en zonas de conflicto en Colombia, algo que, desde la visión de Cepeda, podría desencadenar acciones sin control de efectivos estadounidenses en el país.

“Existe un precedente muy grave, se han hecho más de 200 bombardeos con misiles en el Pacífico y en el Caribe. ¿Esa situación ahora va a ocurrir en todas las zonas de orden público en Colombia? No es que esté diciendo que allí reina la paz, pero esto puede ser una situación mucho más grave de la que ya tenemos", señaló.

¿Qué preocupaciones tiene la oposición frente al intervencionismo estadounidense?

Iván Cepeda puso sobre la mesa la incertidumbre que genera la influencia que podría tener Donald Trump en el mandato de Abelardo De la Espriella, como parte del plan de seguridad regional de Estados Unidos.

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“Se van a comenzar a hacer operaciones sin ninguna clase de control. ¿Por qué? Porque hay una alianza que se llama el Escudo de las Américas, que implica que Estados Unidos puede intervenir sin fórmula de juicio, como ya lo ha comenzado a hacer en nuestro continente", lamentó el senador.

Según Cepeda, la relación ha sido desigual en cuanto a la responsabilidad por el impacto de las acciones de Estados Unidos en Colombia.

“Nunca se ha producido el llamado a responsabilidad de un ciudadano estadounidense de manera seria en Colombia. Nunca se ha extraditado a un estadounidense a Colombia, como nosotros sí extraditamos cada año mil ciudadanos”, aseveró Iván Cepeda.

En desarrollo

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