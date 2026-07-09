Si De la Espriella se posesiona sin aclarar nuestras 3 condiciones, sería ilegitimidad: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio, donde defendió sus declaraciones sobre la elección de Abelardo de la Espriella y aseguró que el Gobierno no está promoviendo desconocer el resultado electoral, sino planteando cuestionamientos sobre la legitimidad del mandatario electo.

Cepeda recordó que el pasado 23 de junio en sus declaraciones diferenció entre el reconocimiento legal de la elección y la legitimidad de quien fue elegido.

“El día que hice esa declaración, el 23 de junio, dije claramente que una cosa es el reconocimiento legal de la elección y otra es la legitimidad de la persona elegida”, afirmó.

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, expuso tres aspectos que, a su juicio, generan dudas sobre la legitimidad de De la Espriella para asumir la Presidencia.

Entre ellos mencionó el juramento que realizan quienes adquieren la nacionalidad estadounidense, los interrogantes sobre una eventual relación con agencias de inteligencia de Estados Unidos y las posiciones del presidente electo frente a la extradición.

“El presidente Petro y yo no hemos dicho que emprenderemos un camino mediante el cual se subvierta el orden constitucional. No ha habido una declaración en ese sentido”, enfatizó.

“Una cosa es la legalidad de una elección y otra es la legitimidad de la persona elegida. Si el señor De la Espriella se posesiona el 7 de agosto y no deja clara su situación frente a la discusión del país, esa será una controversia que estará por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico”, concluyó.

¿Presidente Petro entregará su cargo?

Por otro lado, el senador enfatizó que el presidente Gustavo Petro dijo que el 6 de agosto a las 11:59 p.m. entregará “como corresponde y como está claro en la Constitución el cargo a la persona que lo sucede”.

“Esa es la situación que se ha configurado y nadie ha alentado, como lo han dicho el señor de la Espriella, su vicepresidente y otras personas de su entorno, un golpe de Estado.” precisó.

Empalme entre Gobierno Petro y De la Espriella

El senador también se refirió a cómo ha sido el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante y afirmó que el presidente Gustavo Petro ha invitado a De la Espriella al Palacio.

“¿Cuál ha sido la respuesta de De la Espriella? Muy clara. No vamos a sentarnos con el mandatario saliente. La respuesta ha sido plantear un empalme, que es prácticamente un tema inquisitorial" afirmó Cepeda.

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