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Iván Cepeda anunció cuáles serán los primeros tres proyectos que impulsará ante el Congreso

El senador electo Iván Cepeda pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para revelar cuáles serán las principales iniciativas legislativas que impulsará en el próximo periodo del Congreso.

Entre sus prioridades figuran una reforma para crear la jurisdicción agraria, una ley de protección a la protesta social y un proyecto para fortalecer la lucha contra la corrupción.

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Jurisdicción agraria

Cepeda aseguró que volverá a presentar el proyecto de jurisdicción agraria, una iniciativa que, según explicó, hace parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

El congresista recordó que esta propuesta no logró ser aprobada durante el periodo legislativo anterior, por lo que insistirá en su trámite.

“Esta jurisdicción no pudo salir avante en este periodo legislativo, así que voy a volver a someterla a discusión al Congreso”, afirmó.

De acuerdo con Cepeda, la creación de esta jurisdicción busca fortalecer la resolución de conflictos relacionados con la tierra y avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz.

Una ley para proteger la protesta social

El segundo proyecto estará enfocado en garantizar el derecho a la protesta social mediante un marco legal que, según explicó, impida el regreso de esquemas de intervención como el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

“Vamos a presentar una ley que proteja la protesta social y evite que renazca el ESMAD”, señaló el senador electo.

Además, también defendió la desobediencia civil como una herramienta legítima cuando se desarrolla de manera pacífica y sin recurrir a la violencia.

“La desobediencia civil es una acción pacífica, no violenta. La historia de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King demuestra que sí se puede y se requiere la movilización, pero una movilización no violenta”, expresó.

Cepeda también se refirió al estallido social de 2021 y aseguró que las movilizaciones fueron una respuesta ciudadana a las condiciones sociales y económicas que atravesaba el país y rechazó la idea de que hubieran sido promovidas por dirigentes políticos.

“Contrario a lo que se dice, no fue la invención o el llamado de unos cuantos dirigentes políticos. Fue una reacción popular y por eso fue tan masiva y prolongada. No fue que unos dirigentes de izquierda manipularan a las personas para salir a las calles a destruirlo todo”, sostuvo.

El senador electo afirmó que, durante los meses de protesta, se realizaron cerca de 12.000 movilizaciones en todo el país y aseguró que la gran mayoría transcurrieron de manera pacífica.

No obstante, reconoció que también se presentaron hechos de violencia durante algunas manifestaciones. En ese sentido, indicó que hubo manifestantes que incurrieron en actos violentos, pero recordó que, según su versión, alrededor de 80 personas murieron en medio de la actuación de la fuerza pública y cientos más resultaron heridas.

Sistema Nacional Anticorrupción

Como tercera iniciativa, Cepeda anunció que radicará un proyecto para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, propuesta que, recordó, ya había hecho pública durante la campaña electoral.

El objetivo, explicó, será fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción en el país, además de mejorar la coordinación entre las entidades encargadas de ejercer control.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: