Nueve familias de secuestrados llegan a Bogotá buscando una reunión con el nuevo gobierno

Bogotá

Nueve familias llegan a Bogotá buscando una reunión con el nuevo gobierno para pedir que la liberación de secuestrados este entre sus prioridades.

Son familias que vienen del Cauca, Huila, Arauca y Nariño para alzar la voz por la liberación de sus familiares miembros del Ejército, la Policía y funcionarios de la Fiscalía. Llegan a la capital del país con el propósito de lograr reunirse con el presidente electo Abelardo de la Espriella y el equipo que asumirá el sector defensa.

Listado de nueve secuestrados y los grupos que los tienen en su poder Ampliar Listado de nueve secuestrados y los grupos que los tienen en su poder Cerrar

Estas nueve familias tienen a sus seres queridos secuestrados desde el año 2025 por el ELN, las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’, son el reflejo, según Voces del Secuestro, de 328 casos de personas que están secuestradas y de las cuales nadie habla, ni se hacen gestiones para lograr su liberación.

Por eso quieren que el tema de los secuestrados no desaparezca de las prioridades del nuevo Gobierno y por eso esperan entregar un expediente humanitario con los nombres, fechas, zonas y responsables señalados de este delito para buscar una nueva ruta que permita que sus familiares recuperen la libertad.