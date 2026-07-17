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17 jul 2026 Actualizado 19:51

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Justicia

Nueve familias de secuestrados llegan a Bogotá buscando una reunión con el nuevo gobierno

Esperan ser recibidos por el presidente electo Abelardo de la Espriella y el equipo que asumirá el sector defensa para que la liberación de secuestrados esté en sus prioridades

Militares, policías y funcionarios de la Fiscalía que permanecen secuestrados

Militares, policías y funcionarios de la Fiscalía que permanecen secuestrados

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Bogotá

Nueve familias llegan a Bogotá buscando una reunión con el nuevo gobierno para pedir que la liberación de secuestrados este entre sus prioridades.

Son familias que vienen del Cauca, Huila, Arauca y Nariño para alzar la voz por la liberación de sus familiares miembros del Ejército, la Policía y funcionarios de la Fiscalía. Llegan a la capital del país con el propósito de lograr reunirse con el presidente electo Abelardo de la Espriella y el equipo que asumirá el sector defensa.

Listado de nueve secuestrados y los grupos que los tienen en su poder

Listado de nueve secuestrados y los grupos que los tienen en su poder

Listado de nueve secuestrados y los grupos que los tienen en su poder

Listado de nueve secuestrados y los grupos que los tienen en su poder

Estas nueve familias tienen a sus seres queridos secuestrados desde el año 2025 por el ELN, las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’, son el reflejo, según Voces del Secuestro, de 328 casos de personas que están secuestradas y de las cuales nadie habla, ni se hacen gestiones para lograr su liberación.

Por eso quieren que el tema de los secuestrados no desaparezca de las prioridades del nuevo Gobierno y por eso esperan entregar un expediente humanitario con los nombres, fechas, zonas y responsables señalados de este delito para buscar una nueva ruta que permita que sus familiares recuperen la libertad.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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