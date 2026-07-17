Fiscalía pide investigar al cantante Charlie Zaa por presuntos nexos con las extintas AUC

Justicia

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio compulsó copias para que se investigue penalmente al reconocido cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, Charlie Zaa, por sus presuntos nexos con el extinto Bloque Tolima de las AUC.

La decisión fue adoptada tras los hallazgos de los investigadores del CTI durante la ocupación de cuatro bienes, avaluados en más de 45.000 millones de pesos en Girardot e Ibagué.

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La Fiscalía busca determinar si el recordado cantante de boleros habría prestado su nombre a la estructura paramilitar con injerencia en el Tolima, específicamente a través de Diego José Martínez Goyeneche alias ‘Daniel’

¿Qué ocurrió con Charlie Zaa?

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas cautelares sobre cuatro bienes, valorados en más de 45.467 millones de pesos, que presuntamente hacen parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa, y que, según la investigación, estarían relacionados con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Las medidas recaen sobre un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en los municipios de Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

En cumplimiento de la decisión judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles.

Los bienes serán entregados en los próximos días al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Diego José Martínez Goyeneche alias ‘Daniel’

Según la investigación de la Fiscalía y que reposa en el expediente, el exjefe del grupo paramilitar Diego José Martínez Goyeneche alias ‘Daniel’, al parecer utilizó a otras personas para mover su dinero.

“En el curso de la investigación se conoció que el entonces cabecilla de la mencionada estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y así ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado”, señaló.

En ese sentido, la Fiscalía practicó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actividades, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal identificado.

Las medidas cautelares decretadas corresponden a una decisión de primera instancia y puede ser apelada.

Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, fue uno de los jefes paramilitares más cercanos a Carlos Castaño en los años más crudos del conflicto armado en Colombia. Aunque murió en circunstancias no muy claras hace más de una década (2009), su nombre ha resurgido esta semana en el centro del nuevo escándalo judicial.

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