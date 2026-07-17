Corte Suprema deja en firme condena de casi 20 años contra exdirector de la DNE por corrupción

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 239 meses de prisión contra el exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Salvador Albornoz Guerrero, al encontrar acreditada su responsabilidad en un entramado de corrupción relacionado con la venta irregular de bienes incautados al narcotráfico.

Según el alto tribunal, Albornoz, en conjunto con otros funcionarios y particulares, ejecutó maniobras para vender por debajo de su valor real un inmueble que estaba bajo administración de la DNE, obteniendo un beneficio ilícito superior a 1.500 millones de pesos.

El exfuncionario había sido absuelto en primera instancia, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y lo condenó por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso, decisión que ahora fue confirmada por la Corte Suprema.

Al resolver la impugnación, la Sala concluyó que el exdirector conocía y dirigía las irregularidades del proceso. En la sentencia señaló que “tuvo dominio del hecho desde cuando asumió consignar información falsa respecto del valor del bien, hasta que se consolidaron los registros de la dación en pago y la subsiguiente tradición de este a una tercera sociedad, en perjuicio del erario y en provecho propio y de terceros”.

La Corte también estableció que las actuaciones irregulares favorecieron a una persona cercana al condenado. En ese sentido, indicó que “con las irregularidades registradas en el trámite de venta de lo incautado se benefició a un amigo del condenado”.

Finalmente, el alto tribunal advirtió que “el desmedro al erario se produjo con la conducta de Albornoz Guerrero porque tras ofrecer el predio ‘Jesús del Río’, al tercero de buena fe titular del crédito, Capital & Business S.A., se entregó el bien en dación en pago por un valor inferior al real”, razón por la cual decidió dejar en firme la condena impuesta contra el exdirector de la DNE.

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