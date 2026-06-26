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26 jun 2026 Actualizado 19:47

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Justicia

Trece meses cumplen secuestrados por el ELN dos funcionarios de la Fiscalía

Sus familias siguen esperando que recuperen la libertad y que se vuelvan a encontrar

Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada

Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada

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Trece meses cumplen secuestrados por el ELN los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

El pasado 5 de mayo, ese grupo al margen de la ley señaló que los funcionarios de la Fiscalía fueron condenados mediante un supuesto “juicio revolucionario”, en el que Rodrigo Antonio López Estrada fue sentenciado a 55 meses, es decir, cuatro años y cinco meses, y Jesús Antonio Pacheco Oviedo a 60 meses, es decir, cinco años, de permanecer secuestrados en la selva.

Jesús Pacheco secuestrado por ELN: “Señor Presidente, no más excusas. Queremos nuestra libertad”

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En contexto: “No debería ser enjuiciado, es un hombre normal, padre de familia”: hijo de secuestrado por el ELN

Nicolás Pacheco, hijo de Jesús Antonio, pidió hoy, a través de Caracol Radio, al presidente saliente, Gustavo Petro, y al presidente electo, Abelardo de la Espriella, no dejar a su padre en poder de esa guerrilla.

Sus padres, esposas, hijos, hermanos y amigos siguen clamando por su liberación, en medio de este momento de impaciente dolor.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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