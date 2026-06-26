Trece meses cumplen secuestrados por el ELN dos funcionarios de la Fiscalía

Justicia

Trece meses cumplen secuestrados por el ELN los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

El pasado 5 de mayo, ese grupo al margen de la ley señaló que los funcionarios de la Fiscalía fueron condenados mediante un supuesto “juicio revolucionario”, en el que Rodrigo Antonio López Estrada fue sentenciado a 55 meses, es decir, cuatro años y cinco meses, y Jesús Antonio Pacheco Oviedo a 60 meses, es decir, cinco años, de permanecer secuestrados en la selva.

Jesús Pacheco secuestrado por ELN: “Señor Presidente, no más excusas. Queremos nuestra libertad” Ampliar Jesús Pacheco secuestrado por ELN: “Señor Presidente, no más excusas. Queremos nuestra libertad” Cerrar

En contexto: “No debería ser enjuiciado, es un hombre normal, padre de familia”: hijo de secuestrado por el ELN

Nicolás Pacheco, hijo de Jesús Antonio, pidió hoy, a través de Caracol Radio, al presidente saliente, Gustavo Petro, y al presidente electo, Abelardo de la Espriella, no dejar a su padre en poder de esa guerrilla.

Sus padres, esposas, hijos, hermanos y amigos siguen clamando por su liberación, en medio de este momento de impaciente dolor.