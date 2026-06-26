Trece meses cumplen secuestrados por el ELN dos funcionarios de la Fiscalía
Sus familias siguen esperando que recuperen la libertad y que se vuelvan a encontrar
Justicia
Trece meses cumplen secuestrados por el ELN los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.
El pasado 5 de mayo, ese grupo al margen de la ley señaló que los funcionarios de la Fiscalía fueron condenados mediante un supuesto “juicio revolucionario”, en el que Rodrigo Antonio López Estrada fue sentenciado a 55 meses, es decir, cuatro años y cinco meses, y Jesús Antonio Pacheco Oviedo a 60 meses, es decir, cinco años, de permanecer secuestrados en la selva.
En contexto: “No debería ser enjuiciado, es un hombre normal, padre de familia”: hijo de secuestrado por el ELN
Nicolás Pacheco, hijo de Jesús Antonio, pidió hoy, a través de Caracol Radio, al presidente saliente, Gustavo Petro, y al presidente electo, Abelardo de la Espriella, no dejar a su padre en poder de esa guerrilla.
Sus padres, esposas, hijos, hermanos y amigos siguen clamando por su liberación, en medio de este momento de impaciente dolor.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...