Jesús Pacheco secuestrado por ELN: “Señor Presidente, no más excusas. Queremos nuestra libertad”
Desde la selva le pidió al presidente Gustavo Petro que acepte el intercambio humanitario.
Justicia
Caracol Radio conoció en exclusiva el angustioso llamado de Jesús Antonio Pacheco, agente de protección y seguridad de la Fiscalía General de la Nación, secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 8 de mayo de 2025, al presidente de la República, Gustavo Petro para que permita el intercambio humanitario.
“Yo, Jesús Antonio Pacheco, fui condenado a 60 meses para estar internado en la selva de Colombia. Hoy, más que nunca, le pido, señor Presidente, póngase los pantalones por nosotros, póngase en los zapatos de nosotros como cabeza de nuestro país y firme ese acuerdo humanitario para que volvamos a casa” (...)“, señaló desde la selva.
Lea sobre este caso: “Su hijo de 6 años pregunta: ¿mi papá cuándo va a volver?”: hermana de funcionario de la Fiscalía
En desarrollo...
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...