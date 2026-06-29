Desfile militar del 20 de julio se realizaría en Bosa y Ciudad Bolívar, anunció el presidente Petro

Gustavo Petro asistirá al desfile militar del 20 de julio en Santa Marta por 500 años de la ciudad

El presidente Gustavo Petro anunció este lunes que el desfile militar de conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, se realizaría este año 2026 en Bosa y Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Así lo anunció el mandatario saliente en un mensaje que envió a la cantante Karol G a través de sus redes sociales, a propósito del intercambio de mensajes entre la artista y el presidente electo Abelardo de la Espriella.

“El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano", escribió Petro.

En el mismo mensaje, Petro cuestionó la invitación que hizo De la Espriella a Karol G para sumarse a su “manada” de cara al nuevo gobierno que empezará el próximo 7 de agosto.

“El macho alfa bestia se estrella con el deseo de libertad del pueblo colombiano que es humanidad y no manada. Te invitan Karol G a ser manada, nunca lo aceptes, la manada no sabe hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años y lo demuestra Chiribiquete”.