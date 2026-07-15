¿Dónde se realizará el desfile del 20 de julio en 2026?

Como parte de los preparativos para la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia, el Ejército Nacional realizó una jornada de acercamiento con la ciudadanía en el centro comercial Santafé, al norte de Bogotá, donde invitó a los colombianos a participar en el tradicional desfile militar y policial del próximo 20 de julio.

Ampliar Cerrar

¿Dónde será el desfile del 20 de julio en 2026?

Este año, el recorrido del desfile se llevará a cabo en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en la capital del país, donde las Fuerzas Militares y la Policía Nacional rendirán homenaje a la historia de Colombia y a los hombres y mujeres que trabajan por la seguridad nacional.

Durante la actividad, los soldados fueron recibidos con aplausos y muestras de cariño por parte de los asistentes. La jornada comenzó con la interpretación de la Oración Patria y continuó con una demostración de las capacidades y entrenamientos que harán parte del desfile, permitiendo a los ciudadanos conocer de cerca el trabajo que realizan las Fuerzas Militares.

El evento contó además con la participación de integrantes del Gaula Militar, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAU), la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes, como cada año, reafirmaron su compromiso con la defensa, la seguridad y la protección de los colombianos.