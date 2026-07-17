La historia detrás de la icónica foto de Messi bañando a Lamine Yamal: “Es algo inexplicable”

Joan Monfort, autor de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal, pasó por los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo para hablar sobre la historia detrás de la icónica imagen que llegó a la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

Esta fotografía que se hizo viral en redes y que incluso se pensó que era de Inteligencia Artificial, fue tomada hace casi dos décadas. Allí, se ve al joven Messi sosteniendo en una bañera a Yamal con apenas meses de nacido.

La imagen que cobra un valor enorme en la historia del deporte ha sido generadora de debate en redes sociales, pues hay quienes afirman que se trata de un montaje. No obstante, el origen de esta pieza es completamente verídico y se remonta a diciembre de 2007.

Monfort, creador de la imagen, detalló que Lamine Yamal terminó en esa foto debido a que hacía parte de un calendario solidario en el que buscaban gente con problemas de exclusión social, con familias vulnerables etcétera, y UNICEF reclutó a la familia de la Yamal.

“Como primera casualidad de toda esta historia, les tocó hacer la foto con un entonces desconocido, no desconocido, pero un joven Leo Messi que no es el Messi que conocemos ahora, pero que ya apuntaba maneras, tenía 20 años”, contó.

De este modo, el fotógrafo afirmó que ahora solo están “esperando a que estos dos, fotografiados hace 19 años, jueguen una final de un mundial de fútbol en un escenario idílico como puede ser Nueva York y cierren el círculo de toda esta historia que ha sido, realmente, no sé si un milagro, algo inexplicable, no sé cómo catalogarla”, dijo.

También mencionó coincidencias que tienen sorprendidos a los internautas: