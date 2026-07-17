“Como si Michael Jordan hubiera bañado a LeBron”: Esto dijo autor de icónica foto de Messi y Yamal. EFE/UNICEF © Joan Monfort

La icónica sesión de fotos en la que aparecen el ‘10′ argentino Lionel Messi y la joya del fútbol español Lamine Yamal resurgió recientemente dada la sorprendente casualidad de que ambos jugadores protagonizarán la final de la Copa del Mundo 2026.

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Como si se tratara de una premonición cumplida, una fotografía tomada hace más de 18 años es la nueva imagen representativa de lo que será la última instancia del Mundial, escenificando dos realidades: la de la leyenda que llega a la gloria con sus últimas fuerzas y la joven promesa que recibe el legado para un futuro prometedor.

¿Es real la foto de Messi y Lamine Yamal bebé?

En tiempos de inteligencia artificial, es común que los usuarios en internet pongan bajo sospecha la veracidad de cualquier imagen viral. Sin embargo, la sesión fotográfica es anterior a este avance tecnológico y sí, las imágenes son reales y fueron captadas en diciembre de 2007.

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En esa época, la realidad de los dos protagonistas era muy diferente a la actual: Lionel Messi tenía 20 años y, aunque ya despuntaba en Barcelona, tenía que hacerse un lugar entre figuras de la talla de Ronaldinho, Samuel Eto’o, Deco, Xavi o Iniesta, como declaró el fotógrafo Joan Monfort durante una entrevista.

¿Por qué Messi bañó a Lamine Yamal? Fotógrafo reveló el verdadero origen de la icónica imagen. EFE Ampliar ¿Por qué Messi bañó a Lamine Yamal? Fotógrafo reveló el verdadero origen de la icónica imagen. EFE Cerrar

Según explicó el autor a la FIFA, la familia de Yamal hacía parte de un programa de UNICEF en la ciudad catalana de Mataró y ganó un sorteo que ofrecía aparecer en una foto con uno de los jugadores del primer equipo de Barcelona, para el calendario solidario 2008 de la ONG con el diario Sport.

Varios jugadores estaban opcionados para salir en la sesión; entre ellos, aparte de los ya mencionados, estaban Thierry Henry, Carles Puyol, Víctor Valdés, Rafa Márquez, Yaya Touré, Lilian Thuram, Eric Abidal, Gabriel Milito, Edmílson, Sylvinho, Oleguer Presas, Bojan Krkić y Giovani dos Santos; una nómina de lujo.

¿Por qué Messi bañó a Lamine Yamal en la icónica foto?

El “destino”, como dice Monfort, llevó a que el hoy capitán de la Selección Argentina fuera el escogido para la campaña, en medio de tantos nombres de futbolistas con fama y ya consolidados.

Con tres meses y medio, el pequeño Lamine Yamal fue llevado por su madre Sheila al mítico estadio blaugrana, el Camp Nou, para que la sesión se hiciera en el vestuario visitante. Joan Monfort resaltó que, como autor encargado de las fotografías, fueron un reto personal al tratarse de un bebé y de un adolescente aún poco acostumbrado a ser el foco mediático.

“La idea de la bañera fue mía; el periodismo nos lleva a improvisar sobre la marcha. Me dicen que viene Messi con un bebé y fue complicado; yo estaba bañando a mi hija y visualicé la foto sin quererlo, me llevé la bañera y un patito de goma”, dijo el fotoperiodista en conversación con Caracol Radio.

Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: Cortesía / Joan Monfort Ampliar Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: Cortesía / Joan Monfort Cerrar

Originalmente, la fotografía volvió a la luz pública en 2024 cuando Yamal consiguió el título de la Eurocopa con España, regresando una vez como promesa de lo que será el 19 de julio de 2026, un encuentro histórico entre dos jugadores con un origen deportivo común.

“Es como si Michael Jordan hubiera bañado a LeBron James. Es una barbaridad, es una locura. Al principio la gente me preguntaba si era inteligencia artificial. Es una historia preciosa e increíble”, declaró a su vez Oriol Canals, director de marketing de Sport en tiempos de la famosa imagen.

Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: Cortesía / Joan Monfort Ampliar Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: Cortesía / Joan Monfort Cerrar

¿Quién es la madre de Lamine Yamal y dónde nació?

La famosa fotografía de Messi y Yamal la protagoniza también Sheila Ebana, la joven madre del futbolista, que tenía entonces 17 años. Su padre, Mounir Nasraoui, tenía 21, según reseña el diario El Mundo. El medio señala que, tras separarse cuando el futbolista tenía tres años, Sheila decidió permanecer con su hijo en Cataluña.

Ebana emigró a España desde Bata, en Guinea Ecuatorial, hacia la ciudad de Mataró en Catalunya. Yamal ha reconocido en varias ocasiones la importancia de su madre en su proceso formativo y en su sustento en la infancia.

“Yo a lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo, pero mi madre hacía que yo no viera nada, solo lo bonito”, declaró el extremo del Barcelona a DAZN.

Ebana se ha convertido, así como Nasraoui, en figuras mediáticas con millones de seguidores en redes sociales a raíz de la popularidad de su hijo. Sheila tiene en la actualidad un hijo con su pareja, Kenay, quien también ha ganado popularidad en redes sociales pese a su corta edad.