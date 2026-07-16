“Que España esté en la final del Mundial no es una sorpresa”: Alberto “Bixio” Górriz

Alberto Górriz Echarte, conocido como BIXIO GÓRRIZ, es un exfutbolista español. Debutó de manera internacional en 1988, con 30 años. Luis Suárez lo llevó convocado al Mundial Italia 90. Con 32 años, fue uno de los defensas titulares y llegó a marcar un gol en el partido España-Bélgica. Su gol frente a Bélgica dio el pase a octavos de final de la selección española como primera de grupo.

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