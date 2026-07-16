“Era una cosa espectacular, un escándalo”: Carles Rexach, entrenador que descubrió a Messi

Carles Rexach, exfutbolista, entrenador de fútbol español y quien descubrió a Lionel Messi para el FC Barcelona, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, pero también sobre las virtudes que vio en el astro argentino en su juventud.

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¿Qué vio en Lionel Messi?

Mencionó que lo primero que pensó al verlo es que era un “chaval joven y pequeñito” y que para ficharlo tenía que ser alguien “muy bueno” porque era un extranjero.

“Era una cosa espectacular, un fuera de serie. A una persona que no entienda de fútbol le preguntabas ¿quién fue la figura del partido? Decían este, era diferente, hacía cosas diferentes, tenía un despalpajo terrible, además jugaba con un equipo un poco trampa, porque los jugadores que jugaba él eran un poco mayores, y el chaval parecía que había jugado todavía con ellos, un escándalo”, señaló.

¿Qué pesa más en Messi, sus títulos o su legado?

Destacó la trayectoria de Messi y su virtud de hacer ver fáciles las cosas difíciles, que “es lo que al final quiere la gente, cosas diferentes”.

Afirmó que para Messi solo existe, existió y existirá el fútbol, incluso tras su retiro.

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¿Quién ganará la final, Argentina o España?

“En ese aspecto soy frío. Al final, los que somos profesionales nos gusta que gane el mejor y creo que las selecciones que mejor lo han hecho son Argentina y España. Es una final merecida. A partir de aquí en un partido todo puede pasar”, dijo.

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No obstante, comentó que Argentina tiene una ventaja llamada Lionel Messi, ya que es un “tío que da seguridad a sus compañeros y eso es muy importante.

¿Por qué Messi no jugó para España?

Explicó que la cultura futbolística de España con su selección explotó en los últimos años, algo que no pasa en Argentina, un país en el que ese fervor se siente desde pequeños.

Escuche la entrevista completa con Carles Rexach aquí: