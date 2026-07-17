IDEAM alerta por riesgo alto de incendios en 10 municipios de Caldas y afectaciones en cultivos

Caldas

La temporada de sequía podría ocasionar la disminución de lluvias, incremento de las temperaturas, estrés hídrico en los cultivos, reducción de los caudales de las fuentes hídricas e incluso heladas en lugares de mayor altitud, por lo que desde la Secretaría de Agricultura de Caldas, entregan recomendaciones para contrarrestar efectos contraproducentes en la actividad agropecuaria.

“No se deben hacer quemas agrícolas, no realizar siembras o postergarse a la temporada de lluvias, tener reservorios de agua suficiente haciendo un uso racional del líquido. En temas de ganadería o pecuarios, hay que mantener la rotación de poteros, complementar las dietas de los animales, al igual que con las aves y dejarles una disposición de agua adecuada”, indica Eduardo Alberto Vélez, funcionario de dicha cartera departamental.

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El profesional afirma que a partir de septiembre, según cálculos de la NOAA y de la Organización Meteorológica Mundial, va a ser una sequía bastante fuerte, por lo que sugiere a los caldenses estar preparados, puesto que el fenómeno de ‘El niño’ se proyecta hasta marzo o abril del próximo año, cuando empiece a debilitarse.

“La idea es que los efectos que se tendrán en los cultivos serán muy complicados. En relación al café, habrá consecuencias serias, así como en cosechas de aguacate, cítricos, entre otros, por lo que debemos tener las alertas dispuestas para reaccionar a tiempo y acorde”, señala Vélez.

El IDEAM reportó que el departamento de Caldas está en alerta roja por amenaza de incendios forestales, exactamente en los municipios de Aguadas, La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Samaná, Victoria y Anserma, donde el puerto caldense es el más afectado porque se han afectado cerca de 200 hectáreas en la zona rural en el último mes.