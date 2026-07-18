Los bomberos en La Dorada (Caldas) han atendido más de 40 incendios forestales en 30 días

Incendio forestal en el sector de La Variante en La Dorada, Caldas. Foto suministrada.

Caldas

En las últimas horas se han presentado varios incendios forestales en Caldas; en Belalcázar, al occidente del departamento, donde un guadual resultó afectado, presuntamente, por juegos pirotécnicos, pero la hipótesis está por establecerse mientras transcurre la investigación. El cabo Jaime Pérez, del cuerpo de bomberos del municipio, entrega el reporte oficial.

“Al llegar al sitio se procede a terminar las labores de control y liquidación del incendio de cobertura vegetal que ocurría en límites con San José (Caldas). La hipótesis está en materia de investigación y por fortuna no hubo personas heridas e intoxicadas”.

Norte de Caldas

En Salamina, otro incendio forestal afectó cuatro hectáreas en la vereda La Amoladora, parte baja. Ocho unidades de bomberos salieron al lugar a atender el fuego que era de gran magnitud y evitar que se extendiera a otros predios.

Julián Atehortúa, secretario del Cuerpo de Bomberos de Salamina e indica que “la conflagración tomaba mucha fuerza, por lo que pedimos refuerzo de los bomberos de Aranzazu porque la situación era muy compleja debido a la topografía del terreno y debido al material que se encontraba allí. Logramos evitar la propagación a cultivos de caña y de café cercanos, igualmente, de viviendas en la parte superior del área y se extinguió por completo el incendio”.

Así mismo, reportan emergencias similares en las veredas Limones y San Diego, donde los bomberos intentan sofocar las llamas para evitar que estas se propaguen a predios cercanos.

Le puede interesar: Usuarios de Nueva EPS en Manizales piden al gobierno electo soluciones definitivas a crisis de salud Entre tanto, en la vereda Tamboral en Aguadas, los bomberos han acudido a este sitio a apagar el fuego en dos ocasiones.

En el primer llamado, 20 unidades atendieron el incendio, pero horas más tarde se reactivó, por lo que tuvimos que volver al lugar. En el año hemos atendido cerca de 14 conatos de incendios en las veredas“, manifiesta el comandante del Cuerpo de Bomberos de Aguadas, Jorge Iván Nieto.

Magdalena caldense

Mientras que en el puerto caldense, se han presentado incendios en la vereda Brisas, sector de La Variante, entre otros, donde los bomberos han sofocado las conflagraciones. Según el reporte oficial entregado por dicho organismo de socorro, a causa del fenómeno de ‘El niño’ han atendido 40 emergencias que han afectado la flora y fauna alrededor del municipio.

Además, se han registrado conatos de incendios en otras poblaciones como Victoria, Supía y Manzanares, donde los cuerpos bomberiles han atendido satisfactoriamente los hechos.

Los bomberos en el departamento piden a los habitantes que durante la temporada de sequía evitar quemas o cualquier actividad que produzca incendios forestales.