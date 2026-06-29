Cuatro incendios se registraron en Caldas el fin de semana por las altas temperaturas

Incendio en la vereda Brisas, en La Dorada, Caldas. Foto: Cuerpo de bomberos de La Dorada.

Caldas

El primer caso ocurrió en el corregimiento de Bolivia, jurisdicción de Pensilvania (Caldas), donde el cuerpo de bomberos atendió la emergencia rompiendo una tubería del acueducto, ya que el fuego amenazaba la vegetación. Harvey Giovanni González, comandante del cuerpo bomberil, indica que recibieron apoyo de la comunidad y de los bomberos del municipio.

“Se atendió con cinco unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de Bolivia. Encontramos en un cañaduzal que se había prendido a raíz de una brasa que había salido de la producción de panela de una enramada que tenía en el lugar. La afectación es de una hectárea, rompimos una red del acueducto que va hacia el corregimiento, puesto que no teníamos otra fuente de agua para apagar el fuego. Los bomberos de Pensilvania llegaron para liquidar el incendio”.

El hecho dejó como saldo una persona perjudicada por inhalación de humo, por lo que fue trasladada al centro asistencial. El comandante González recomienda a los pobladores ser precavidos con las quemas abiertas debido a las altas temperaturas que se han registrado en el reciente semana.

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El siguiente suceso fue en la vereda Brisas en La Dorada, donde se han presentado cinco incendios en el último mes provocadas por las quemas agrícolas. Mateo Valencia, comandante de bomberos del puerto caldense, agradece la colaboración de la comunidad. “Se vieron afectados dos hectáreas. Hago un llamado a la comunidad a evitar las mal llamadas quemas controladas, recuerden que están, totalmente prohibidas. Además, inicia el fenómeno de ‘El niño’ y es causante de incendios forestales, adicional a los 40 grados que alcanzamos, los vientos complican nuestro trabajo. Por fortuna, el incendio fue controlado”.

Entre tanto, en Salamina y Manzanares también se registraron conflagraciones, en esta última población, una casa quedó totalmente destruida; el hecho no dejó personas heridas.

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