Caricaturista relató la sorprendente historia de parto al que asistió durante un trancón en Bogotá
El caricaturista santandereano Edilberto Ardila narró cómo atendió un parto en medio de su carro durante un trancón en Bogotá: “El nacimiento se dio en 15 segundos”.
Caricaturista relató la sorprendente historia de parto al que asistió durante un trancón en Bogotá
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Edilberto Ardila, conocido caricaturista bajo el seudónimo “Argón”, se convirtió en el partero de emergencia de una mujer cuyo bebé decidió no esperar y nació en la parte trasera de su vehículo durante un trancón en Bogotá.
Todo comenzó cuando Ardila transitaba por el sector y se percató de la desesperada situación de una familia. “La señora estaba ya con dolores de parto; la mamá de la señora salió a la calle a buscar un carro, ya no tenían tiempo ni para llamar ambulancia ni nada”, relató el caricaturista.
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Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...