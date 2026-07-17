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17 jul 2026 Actualizado 16:13

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Caricaturista relató la sorprendente historia de parto al que asistió durante un trancón en Bogotá

El caricaturista santandereano Edilberto Ardila narró cómo atendió un parto en medio de su carro durante un trancón en Bogotá: “El nacimiento se dio en 15 segundos”.

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Edilberto Ardila, conocido caricaturista bajo el seudónimo “Argón”, se convirtió en el partero de emergencia de una mujer cuyo bebé decidió no esperar y nació en la parte trasera de su vehículo durante un trancón en Bogotá.

Todo comenzó cuando Ardila transitaba por el sector y se percató de la desesperada situación de una familia. “La señora estaba ya con dolores de parto; la mamá de la señora salió a la calle a buscar un carro, ya no tenían tiempo ni para llamar ambulancia ni nada”, relató el caricaturista.

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Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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