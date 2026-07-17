Caricaturista relató la sorprendente historia de parto al que asistió durante un trancón en Bogotá

Edilberto Ardila, conocido caricaturista bajo el seudónimo “Argón”, se convirtió en el partero de emergencia de una mujer cuyo bebé decidió no esperar y nació en la parte trasera de su vehículo durante un trancón en Bogotá.

Todo comenzó cuando Ardila transitaba por el sector y se percató de la desesperada situación de una familia. “La señora estaba ya con dolores de parto; la mamá de la señora salió a la calle a buscar un carro, ya no tenían tiempo ni para llamar ambulancia ni nada”, relató el caricaturista.

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