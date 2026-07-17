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17 jul 2026 Actualizado 14:39

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Bucaramanga

Cierres viales en Bucaramanga por el desfile militar del lunes 20 de julio

Los cierres viales comienzan hoy, viernes 17 de julio, en la carrera 27.

No habrá desfile militar del 20 de julio en Bucaramanga

No habrá desfile militar del 20 de julio en Bucaramanga / Foto: Cortesía para Caracol Radio

No habrá desfile militar del 20 de julio en Bucaramanga

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Desde hoy, viernes 17 de julio, comienzan los cierres viales por los ensayos del desfile militar por el Día de la Independencia de Colombia que tiene celebración el próximo lunes 20 de este mes.

La carrera 27 estará cerrada, en ambos sentidos, entre las calles 36 y 56 desde las 7:30 p.m. hasta las 12:00 a.m. o hasta que se terminen los ensayos.

Ahora, para el día del desfile, hay cierre total de la carrera 27 desde las 6 de la mañana también en ambos sentidos. Hacia el mediodía se espera que paulatinamente se de la reapertura de la vía.

La Dirección de Tránsito recomienda a los conductores usar algunas de las siguientes vías alternas:

  • Carrera 33, habilitada en ambos sentidos.
  • Carrera 15, habilitada en ambos sentidos.
  • Carrera 22, en sentido norte-sur.
  • Carrera 21, en sentido sur-norte.

Desde la entidad pidieron “respetar la señalización temporal, planificar recorridos con suficiente anticipación para facilitar la movilidad y acatar las medidas adoptadas para proteger la seguridad de todos los asistentes”, se lee en el comunicado.

También invita a la comunidad a disfrutar el día de la independecia con respeto.

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