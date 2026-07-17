MinTrabajo no ha expedido resoluciones para que Bogotá actúe operativamente contra falsos sindicatos

Caracol Radio confirmó que el Ministerio de Trabajo después de dos años no ha expedido la resoluciones que le daba facultades a las autoridades de Bogotá para lograr desarrollar operativos contra los falsos sindicatos en la capital.

“Durante dos años y medio imploramos al Ministerio del Trabajo. Incluso, el Ministro del Trabajo se comprometió a emitir unas circulares que nos permitían operativamente a la Policía Metropolitana y a las autoridades distritales a ir contra esos centros de comando y control de los criminales que llaman los sindicatos”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

De acuerdo con el alto funcionario, en estos lugares se ha detectado la presencia de bandas criminales transnacionales.

“Esas supuestas discotecas, donde vienen DJs, o pinchadores de música, del Tren de Aragua, que conectan el crimen transnacional, que mueven el dinero, lugares donde, como en gastrobares como los que estos criminales habitaban, se tortura gente, se asesina gente, se planean sicariatos, se coordina el crimen”, agregó.

Por último, Restrepo hizo una petición al nuevo Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella.

“El nuevo gobierno expeditamente debe darnos las herramientas con qué ir de frente contra esos establecimientos nocturnos donde el crimen nacional, local y transnacional se conecta y genera muerte”, concluyó.