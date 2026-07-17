Gobierno fija recursos y pone en marcha el Hospital de la Paz para víctimas de violencia sexual

En medio de la incertidumbre por lo que va a pasar con todo lo relacionado con el Acuerdo de Paz ante la llegada del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno Nacional fijó los recursos para garantizar la ejecución de dos proyectos importantes para las víctimas en Colombia.

En un evento en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro junto al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, firmó la documentación para la puesta en marcha de este Hospital de La Paz, que beneficiará a cerca de 5 millones de habitantes de la Orinoquía, Amazonía y regiones cercanas de la Región Andina.

En el Salón Gobelinos, el alto mandatario explicó que el Hospital de La Paz estará inspirado en el de la República del Congo y que fue creado por el Dr. Denis Mukwege, premio Nobel de Paz 2018.

El centro hospitalario que construirán en Curamal, Meta, es diseñado por el arquitecto Alejandro Aravena y contará con consultorios, camillas, camas, salas de cirugía y ambulancias.

En el evento, el presidente Petro lideró también el acto de posesión de Sandra Rocío Hernández Cruz como magistrada titular de las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para La Paz.