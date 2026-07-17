Tunja se alista para el desfile militar del 20 de Julio

Con un desfile militar que recorrerá las principales vías de Tunja, el Ejército Nacional conmemorará este domingo los 216 años del Grito de Independencia de Colombia. El acto central en Boyacá iniciará a las 10:00 de la mañana y reunirá a unidades de la Primera Brigada, la Policía Nacional y autoridades departamentales y municipales.

El comandante de la Primera Brigada, coronel Holman Gerardo Vargas, explicó que el recorrido comenzará en el Parque El Bosque, avanzará por la Avenida Novena, pasará frente a la Catedral Basílica y finalizará en el Parque Las Nieves. «...Van a participar todas las capacidades prácticamente de nuestra Primera Brigada con los ocho batallones que tiene. Vamos a mostrarle al pueblo boyacense, a los tunjanos, nuestras armas, nuestras unidades montadas, algunos vehículos blindados, nuestros perros antiexplosivos y nuestras capacidades de infantería y artillería...», indicó el oficial.

El coronel Vargas señaló que entre 300 y 350 hombres del Ejército Nacional harán parte del desfile, al que también se sumará la Policía Nacional con una muestra de sus capacidades institucionales. «...Esta es una fiesta no solo de las Fuerzas Militares, es de todo el pueblo colombiano. También nos va a acompañar la Policía Nacional para engalanar esta celebración que es de todos los boyacenses y de todos los colombianos...», afirmó.

Finalmente, el comandante extendió una invitación a la ciudadanía para asistir a la jornada conmemorativa y recordó que, además del desfile en Tunja, se desarrollarán actos protocolarios en otros municipios del departamento. «...Invitamos a todos los boyacenses y colombianos a acompañarnos en este desfile, que es para ustedes. También estaremos de la mano de la Gobernación y la Alcaldía, mientras que en otras ciudades realizaremos actividades para conmemorar esta fecha tan importante para el país...», concluyó el coronel Holman Gerardo Vargas.