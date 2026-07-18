Risaralda espera noticias de Yoko: CARDER solicitó reporte oficial a Brasil

Pereira

La solicitud fue presentada por el director de la corporación, Julio César Gómez Salazar, durante la visita a Pereira del embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivallet de Mesquita, a quien pidió el respaldo del Gobierno brasileño para obtener un informe oficial sobre el estado de salud y las condiciones actuales del primate.

El objetivo de esta gestión es brindar información confiable a la ciudadanía, especialmente a los risaraldenses que durante años siguieron de cerca la historia de Yoko y que continúan atentos a su proceso de recuperación y adaptación en su nuevo hogar.

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Durante el encuentro, el director de la Carder también expresó su agradecimiento al Gobierno de Brasil por el acompañamiento diplomático que hizo posible el traslado del chimpancé al santuario, considerado uno de los centros especializados más importantes del mundo en el cuidado y conservación de grandes primates.

“Estamos seguros de que Yoko estará viviendo muy bien en Sorocaba, conocemos de las capacidades de ese extraordinario santuario, pero es muy importante que la opinión pública de Risaralda escuche su voz, pero también que recibamos un informe técnico, profesional y sobre todo de un gobierno a otro gobierno”, expresó Julio César Gómez Salazar, director de la CARDER.

En respuesta a la petición, el embajador Paulo Estivallet de Mesquita, manifestó que adelantará las gestiones necesarias ante las autoridades brasileñas y el Santuario de Sorocaba para obtener un reporte oficial que detalle la evolución de Yoko desde su llegada al centro de conservación.

“Yo me comprometí con el doctor Julio César, tan pronto vuelva a Bogotá voy a solicitar a mis colegas en Brasil que nos envíen un informe de cómo está para que la gente de Risaralda quede muy tranquila, que está en las mejores condiciones para su tranquilidad, para su salud mental y física en Sorocaba”, indicó el embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivallet de Mesquita.

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El diplomático destacó que el santuario alberga cerca de 80 primates y cuenta con un equipo especializado encargado de su atención, bienestar y rehabilitación, bajo estándares reconocidos internacionalmente.

Con esta iniciativa, la CARDER espera mantener informada a la comunidad sobre la nueva etapa de vida de Yoko, uno de los animales más emblemáticos de la región y cuya historia continúa despertando interés.