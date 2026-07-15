Presunto integrante de la Segunda Marquetalia dejó las armas y se entregó al Ejército en Pereira

Pereira

De acuerdo con la información suministrada por la institución militar, el desmovilizado, conocido con el alias de ‘Pijao’, pertenecía a la Estructura Iván Ríos, organización que delinque principalmente en los municipios de Barbacoas y Ricaurte, en el departamento de Nariño, además de mantener presencia en zonas cercanas a la frontera con Ecuador.

Según manifestó el coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo, el hombre manifestó su intención de acogerse a los mecanismos legales de sometimiento a la justicia, argumentando que buscaba apartarse del conflicto armado e iniciar una nueva etapa de su vida bajo la protección del Estado.

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“En desarrollo de operaciones militares y en un trabajo de inteligencia realizado por la Sección del Batallón de Artillería de Campaña Nº 8 San Mateo, se logra el sometimiento a la justicia de un sujeto perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, el mencionado sujeto delinquía en el sector de Nariño”

Con este nuevo caso, el Batallón San Mateo completa ocho sometimientos voluntarios de integrantes de organizaciones armadas ilegales durante lo corrido de 2026.

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Estos resultados, según el Ejército, contribuye a disminuir la capacidad operativa de estos grupos y fortalece las acciones de seguridad en la región cafetera, principalmente en Risaralda.