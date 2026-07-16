Autoridades revisan condiciones para desfile del 20 de julio

Cúcuta

Con el fin de garantizar la seguridad del desfile militar del 20 de julio, las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander adelantaron en las últimas horas un consejo extraordinario de seguridad.

El propósito de la reunión estuvo orientado a definir las acciones que se van a definir en materia de seguridad para el evento, restricción vial y las garantías para los asistentes.

El secretario de seguridad ciudadana del departamento George Quintero dijo a Caracol Radio que “estamos coordinando con todas las autoridades las medidas, su participación, el recorrido y las acciones preventivas para que este evento de alta importancia se desarrolle en completa normalidad”.

Explicó el funcionario que se trata de lograr un ejercicio con alto nivel de patriotismo y de seguir promoviendo el respeto por nuestras fuerzas militares, las instituciones, y de acercar más al ciudadano con las autoridades.

En Cúcuta el evento se desarrollará sobre toda la Avenida Libertadores, en el tradicional Malecón para permitir una masiva participación de la ciudadanía.