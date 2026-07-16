Autoridades revisan condiciones para desfile del 20 de julio
En consejo de seguridad se analizan medidas
Cúcuta
Con el fin de garantizar la seguridad del desfile militar del 20 de julio, las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander adelantaron en las últimas horas un consejo extraordinario de seguridad.
El propósito de la reunión estuvo orientado a definir las acciones que se van a definir en materia de seguridad para el evento, restricción vial y las garantías para los asistentes.
El secretario de seguridad ciudadana del departamento George Quintero dijo a Caracol Radio que “estamos coordinando con todas las autoridades las medidas, su participación, el recorrido y las acciones preventivas para que este evento de alta importancia se desarrolle en completa normalidad”.
Explicó el funcionario que se trata de lograr un ejercicio con alto nivel de patriotismo y de seguir promoviendo el respeto por nuestras fuerzas militares, las instituciones, y de acercar más al ciudadano con las autoridades.
En Cúcuta el evento se desarrollará sobre toda la Avenida Libertadores, en el tradicional Malecón para permitir una masiva participación de la ciudadanía.