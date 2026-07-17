Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jul 2026 Actualizado 18:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Cambios en el estilo de vida pueden reducir hasta 55% el riesgo de demencia, según estudio clínico

David Fernando Aguillón, coordinador de neurociencias de la Universidad de Antioquia,lideró exitoso ensayo clínico no farmacológico contra la demencia en América Latina.

Demencia, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Demencia, imagen de referencia. Foto: Getty Images / TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Demencia, imagen de referencia. Foto: Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Un destacado esfuerzo científico en América Latina ha culminado con éxito un ensayo clínico no farmacológico que promete transformar la manera en que se aborda el deterioro cognitivo en la región.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir