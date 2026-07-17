Cambios en el estilo de vida pueden reducir hasta 55% el riesgo de demencia, según estudio clínico
David Fernando Aguillón, coordinador de neurociencias de la Universidad de Antioquia,lideró exitoso ensayo clínico no farmacológico contra la demencia en América Latina.
Un destacado esfuerzo científico en América Latina ha culminado con éxito un ensayo clínico no farmacológico que promete transformar la manera en que se aborda el deterioro cognitivo en la región.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...