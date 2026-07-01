Danny Glover, recordado por su papel como Murtaugh en ‘Arma mortal’, es diagnosticado con Alzheimer

El actor, productor y activista político estadounidense Danny Glover, de 79 años, conocido por su papel como Roger Murtaugh en ‘Arma mortal’, reveló hoy miércoles que lleva varios años luchando contra la enfermedad de Alzheimer.

“Puedo vivir con ello, en cierto modo. Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”, declaró Glover durante una entrevista.

Glover hizo su debut cinematográfico en ‘Alcatraz: Fuga imposible’ en 1979.

Saltó a la fama a finales de la década de 1980 por interpretar a Roger Murtaugh en la saga de películas ‘Arma mortal’.

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Otras películas destacadas de Glover incluyen ‘En un lugar del corazón’, ‘El color púrpura’, ‘Testigo en peligro’, ‘Depredador 2’, ‘Gran Canón (El alma de la ciudad)’, ‘Los excéntricos Tenenbaum’, ‘El juego del miedo’, ‘Soñadoras’, ‘Tirador’, ‘Originalmente pirata’, ‘2012’, ‘Muerte en un funeral’, entre otras.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Premio del Presidente de la NAACP, así como nominaciones a cinco premios Emmy y cuatro premios Grammy.

También es conocido por su papel como Nelson Mandela en la película para televisión ‘Mandela’.

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Glover también apoya activamente diversas causas políticas.

Es miembro del Foro TransAfricano y del Centro de Investigación Económica y Política.

Por su labor política, el Consejo de Estado cubano le otorgó la Medalla Nacional de la Amistad.