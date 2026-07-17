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“Argentina tiene el carácter, la personalidad y el hambre de gloria” para ganar: exarquero Luis Isla

Luis Islas, exfutbolista argentino y ahora entrenador argentino, dialogó con 6AM W sobre la final de la Copa del Mundo que disputarán Argentina y España este domingo, 19 de julio.

Se mostró emocionado porque su selección juegue otra final del mundo y aseguró estar convencido de que Argentina “tiene el carácter, la personalidad y el hambre de gloria” para alcanzar su cuarta estrella.

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Explicó que la importancia de Lionel Scaloni en el equipo es la de darle una idea al equipo, pero señaló que lo más importante es armar una nómina con “hambre”.

“Con respeto lo digo, en estos partidos es importante la actitud y en eso le marca diferencia a España”, dijo.

¿Cuál de los dos arqueros es mejor, ‘Dibu Martínez’ o Unai Simón?

Apuntó que ambos son grandes arqueros y han aportado a sus selecciones en este Mundial, aunque reconoció que a Argentina la han lastimado cuando la han atacado. Sin embargo, dijo que en los penales el papel de Emiliano Martínez sería clave.

“Creo que si van a penales, el ‘Dibu’ tiene un margen a favor por su personalidad”, afirmó.

¿Argentina tiene ventaja sobre España?

Para Islas la ‘albiceleste’ tiene un punto a favor sobre España: la experiencia de haber jugado otra final en el Mundial de Qatar 2022.

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“Esto no significa que Argentina tiene ganado el partido, pero la experiencia de saber qué es jugar una final y ganar un Mundial le marca una diferencia sobre España”, expresó.

Por último, manifestó que Lionel Messi es un jugador “superlativo”, otra ventaja de Argentina sobre España.

“Partido complejo y difícil, sí, pero creo que tenemos para ganarlo”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: