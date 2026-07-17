¿Cansado de las llamadas y mjs fraudulentos?: CRC alista resolución para proteger usuarios

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COMUNICACIONES

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció que este adoptará nuevas medidas para combatir las llamadas y mensajes fraudulentos que afectan a millones de usuarios en el país.

El comisionado director ejecutivo de la entidad, Felipe Díaz, aseguró en diálogo con 6AMW de Caracol Radio que el problema genera pérdidas económicas y una creciente desconfianza de los ciudadanos frente a las comunicaciones telefónicas.

El funcionario explicó que la CRC identificó que los colombianos enfrentan reclamaciones por 251 millones de pesos al día asociadas a este fenómeno.

“Esto no es un hecho menor, es un asunto muy importante, fundamental, porque nosotros identificamos que los ciudadanos estaban enfrentando reclamaciones por 251 millones de pesos al día”, afirmó.

Díaz explicó que la regulación busca enfrentar tres modalidades de fraude: el smishing, mediante mensajes de texto; el vishing, a través de llamadas telefónicas; y el phishing, que utiliza enlaces y herramientas digitales para engañar a las víctimas.

Medidas para atacar los fraudes

Entre las principales medidas, la CRC creará un mecanismo para validar la identidad de quienes envían mensajes de texto.

“No podrán enviar mensajes de texto, quienes no estén identificados plenamente en Colombia como agentes legítimos”, señaló el funcionario, quien agregó que también se verificará el origen de los remitentes para impedir la suplantación de entidades financieras y otras organizaciones.

En cuanto a las llamadas telefónicas, anunció que los operadores deberán bloquear la suplantación de números colombianos realizada desde el exterior. “Estamos enviándole la instrucción a la industria de que debe, precisamente, detener esa triangulación y ese enmascaramiento de las llamadas”, explicó.

La regulación también contempla un sistema de identificación de llamadas, similar al que ofrecen aplicaciones como Truecaller, para advertir a los usuarios sobre comunicaciones sospechosas o de carácter comercial.

“Vamos a crear un etiquetado… donde las llamadas puedan ser catalogadas entre sospechosas o publicitarias comerciales”, indicó Díaz.

Respecto a la denominada Ley ‘Dejen de Fregar’, el director de la CRC reconoció que su impacto ha sido limitado.

Diáz explicó que actualmente solo cerca de 300.000 colombianos se han inscrito en el Registro de Números Excluidos y que menos de 1.000 empresas hacen parte del sistema, una cifra insuficiente frente a los millones de usuarios y compañías que existen en el país.