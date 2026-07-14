Supersalud auditará a la Secretaría de Salud de Cali; advierte sanciones por ocultar información

La Superintendencia Nacional de Salud da inicio a la auditoría de la Secretaría de Salud de Cali para revisar cómo se están manejando los recursos públicos destinados al sistema de salud. Con esta inspección, la entidad prevé comprobar que esos dineros estén siendo administrados conforme a la ley y que su gestión responda a las obligaciones que tienen las autoridades de salud.

La revisión no responde a un hallazgo específico informado por la Superintendencia. Hace parte del Plan Nacional de Auditorías, una estrategia con la que el organismo viene inspeccionando secretarías de salud en distintas regiones del país para fortalecer el control sobre el uso de los recursos públicos destinados a la atención de los ciudadanos.

Según explicó la entidad, este tipo de auditorías permite revisar cómo se administran los recursos del sistema de salud, identificar de manera oportuna posibles irregularidades y verificar que el dinero público se esté manejando de acuerdo con las normas vigentes.

La advertencia para las entidades vigiladas

Junto con el anuncio de la auditoría, la Superintendencia Nacional de Salud recordó que todas las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control tienen la obligación de entregar información oportuna, pertinente y veraz cuando sea requerida durante estos procesos.

De lo contrario, la entidad advirtió que ocultar información, entregarla de manera incompleta o suministrar datos que no correspondan con la realidad puede dar lugar a faltas administrativas y derivar en sanciones disciplinarias e incluso penales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Para la Supersalud, la información que entregan las entidades es una herramienta fundamental para ejercer las labores de vigilancia y control. Con esos datos puede hacer seguimiento al manejo de los recursos, detectar posibles inconsistencias y actuar a tiempo cuando existan situaciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema de salud o la atención de los pacientes.

La Superintendencia aseguró que este plan de auditorías continuará desarrollándose en diferentes territorios del país. El objetivo, indicó, es fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud y garantizar que sean utilizados de manera adecuada para proteger el derecho de los ciudadanos a recibir atención médica.