¿Puede el alzhéimer tener una solución quirúrgica? Carmen Higueras, doctora experta responde

Dra. Carmen Higueras sobre la operación que facilita la eliminación del cerebro de neurotoxinas que causan el declive de la memoria

La jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Germans Trias i Pujol, en el Campus Can Ruti de Badalona, Carmen Higueras, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la operación que podría facilitar la eliminación del cerebro de neurotoxinas que causan el declive de la memoria.

La experta en salud habló sobre la posibilidad que hay para que alzhéimer tenga una solución quirúrgica, con la cual se puede acabar con la neurotoxina que afecta la memoria del ser humano.

Lea también: ¿Cuáles son las estrategias globales para el crecimiento de marcas en Colombia? Experto responde

El Alzhéimer es una enfermedad progresiva e irreversible que destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensar y, eventualmente, la habilidad para realizar tareas cotidianas, que se caracteriza por una degeneración neuronal causada por la acumulación anormal de ciertas proteínas (el péptido beta-amiloide y la proteína tau).

“Para explicarlo de una manera clara y que todo el mundo lo entienda, es como si ayudásemos a limpiar o a desaguar estas proteínas que se pueden acumular, pensando en que se acumulan en parte, pero una de las causas puede ser que este sistema linfático, pues bueno, como todo, con la edad se va degradando”, explicó Higueras.

La experta en salud manifestó que hay un estudio en fase 1 con el que se intenta validar una técnica o un fármaco, para ver si es seguro y que así se pueda seguir ampliando. Además, contó que ya dos pacientes han pasado por el proceso y el primero de ellos fue el pasado 9 de febrero.

La doctora expresó que el paciente ya tiene una evolución de casi cuatro meses y los resultados preliminares son esperanzadores, ya que ha recuperado la fluidez verbal, la escritura que tenía unos problemas y tiene mejor humor. Sin embargo, al ser solo un paciente, el resultado no tiene validez clínica para recomendarlo o extenderlo, hace falta seguir avanzando.

¿Hay riesgos tras la cirugía?

Carmen Higueras señaló que es una intervención poco invasiva para el paciente porque se hace a nivel cervical y no es una cirugía intracraneal o muy invasiva. “Hay que tener en cuenta que son pacientes que están muy bien seleccionados, que no tienen comorbilidades, que sabemos que van a poder aguantar una intervención quirúrgica, una anestesia y todos los riesgos que puedan derivar.

Le puede interesar: Cambió puesto de votación en Miami para segunda vuelta presidencial: Cónsul entregó indicaciones

La doctora señaló que como cualquier intervención “se puede infectar un punto, puede haber un sangrado, pero es una cirugía que es bastante superficial y que para el paciente es poco invasiva”.

Por último, la experta en salud dijo que es una intervención que dura tres horas. Los pacientes están ingresados durante 24 horas y al día siguiente se han ido para casa.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:15 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: