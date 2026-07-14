“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, dijo que ha cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y que lo seguirá haciendo.

“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto”.