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14 jul 2026 Actualizado 16:41

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“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’

Rodrigo Londoño. Foto: (Colprensa- John Paz)

Rodrigo Londoño. Foto: (Colprensa- John Paz)

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El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, dijo que ha cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y que lo seguirá haciendo.

Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto”.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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