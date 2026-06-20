Armas entregadas por la Coordinara Nacional están custodiadas por las autoridades para destruirlas

Dejación de armas de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Valle del Guamuez, Putumayo

Un total de 105 armas, 24.864 municiones y 467 proveedores fueron entregados por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano al Gobierno nacional para su destrucción.

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De acuerdo con el registro oficial, el material entregado incluye 84 fusiles de diferentes características y calibres, 14 pistolas, 2 subametralladoras, 5 morteros artesanales, 2 lanzagranadas y una ametralladora. Adicionalmente, fueron entregados 443 proveedores de fusil y 24 proveedores de pistola, así como 18.000 cartuchos calibre 5,56 mm, 6.256 cartuchos calibre 7,62 mm y 608 cartuchos calibre 9 milímetros.

La entrega se realizó en el marco de los compromisos acordados en la Mesa de Diálogos de Paz y fue verificada por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación integrado por delegados del Gobierno nacional, la Fuerza Pública, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

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El armamento entregado será puesto bajo control del Gobierno nacional para su almacenamiento, inhabilitación y posterior destrucción. Este hecho representa el compromiso de las partes con la reducción de la violencia y la construcción de condiciones que permitan avanzar hacia la transformación de los territorios históricamente afectados por el conflicto armado como el departamento de Putumayo.

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Armando Novoa jefe del equipo negociador del Gobierno explicó en los micrófonos de Caracol Radio el principal reto de la Zona de Ubicación Temporal.

“La consolidación del territorio y la posibilidad de que no haya regreso alguno a las armas, que haya un tránsito exitoso a la vida civil. Para eso se necesita intervenir el territorio con inversión pública, con participación comunitaria, con vinculación de las autoridades. Es un reto grande el que tiene este gobierno al terminar este periodo institucional pero mayor aún el reto que tiene el próximo gobierno”.

Los 100 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ya avanzan en su tránsito a la vida civil en la Zona de Ubicación Temporal ubicada en un punto de la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo, donde hará presencia el Estado con una oferta institucional para ofrecerle a estas personas que decidieron dejar atrás su vida armada.