Otty Patiño: “Con la Segunda Marquetalia ya no había negociaciones”

AME3308. CALI (COLOMBIA), 31/10/2024.- El consejero comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño, habla durante una entrevista con EFE, este miércoles, en Cali (Colombia). El consejero comisionado para la paz de Colombia, Otty Patiño, asegura que "la peor agresión contra la paz es el incumplimiento", mientras que defiende que el Gobierno no está buscando "negociaciones largas", sino "negociaciones 'corticas' pero con implementaciones que pueda incluso trascender a otros gobiernos". EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán ( EFE )

En el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, que se celebra en Barranquilla, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que el proceso de negociación con la Segunda Marquetalia ya no existía y afirmó que ese grupo había dejado de ser un interlocutor del Gobierno.

Sus declaraciones surgieron luego de que el Consejo de Estado ordenara frenar los efectos de la resolución que autorizaba adelantar negociaciones con ese grupo armado al margen de la ley.

“Con la Segunda Marquetalia ya no había negociaciones. Prácticamente había dejado de existir; están peleando con fantasmas”, dijo el funcionario al ser consultado sobre ese proceso.

Mensaje al nuevo Gobierno: “Ojalá que no empiece con una guerra total”

Frente al futuro de la política de paz, Patiño pidió al nuevo Gobierno evaluar con serenidad los avances alcanzados y evitar comenzar de cero con los procesos que permanecen inconclusos.

“Que sea tranquilo, que observe con tranquilidad, con serenidad lo que hemos avanzado, que tenemos unos procesos inconclusos y que tiene dos opciones: o borrar esos procesos, borrar el tablero y empezar de nuevo. Ojalá que no empiece con una guerra total, sino que sepa y aprecie lo que ya se ha venido avanzando”, afirmó.

Sobre los procesos que se desarrollan en el Atlántico, señaló que existen avances con estructuras criminales de la región.

“Ya hay cosas interesantes que se han logrado. Aquí hay una organización de bandas, la de ‘Los Costeños’, que está dispuesta a desmovilizarse, no por efecto del nuevo Gobierno, sino que ya es un proceso que viene desde antes. También hay barrios del suroccidente de Barranquilla que están en proceso de transformación y sobre eso hay que profundizar”, expresó.

Patiño agregó que la paz debe entenderse como un proceso permanente y no como un hecho que concluye con la firma de acuerdos.

“La paz y la paz total en general son procesos inconclusos. La paz que estamos viviendo y tratando de construir siempre queda como un proceso inconcluso; no se agota con la firma de unos acuerdos. Nosotros hemos planteado una metodología distinta. Hemos dicho que lo que se vaya acordando se va haciendo. No vamos buscando acuerdos globales, ni finales, ni totales, sino ir avanzando más como proceso que como evento cerrado”, concluyó.