Precio del café en Colombia HOY 16 de julio 2026: FNC reportó fuerte disminución en cotizaciones
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha anunciado los precios por los que se comercializará el café en las principales ciudades del país este jueves 16 de julio. Conozca las cotizaciones aquí.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para hoy jueves 16 de julio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.
Con esto en cuenta, la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.
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Este es el precio del café en Colombia para HOY jueves de julio de 2026.
De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 16 de julio se cotizará en $2,155,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este jueves 16 de julio se mantiene en $10.000 pesos (COP) por kilogramo (kg).
Esta cotización representa una considerable disminución en comparación al precio del cierre del día anterior, el miércoles 15 de julio, cuando el precio se situó en $2,245,000 pesos (COP) por carga.
Precios del café en las principales ciudades de Colombia HOY, jueves 16 de julio
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este jueves 16 de julio, en referencia FR94. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,155,500 // Kilo: 17,244 // ARROBA: 215,550
- BOGOTÁ: Carga: 2,154,250 // Kilo: 17,234 // ARROBA: 215,425
- BUCARAMANGA: Carga: 2,153,875 // Kilo: 17,231 // ARROBA: 215,388
- BUGA: Carga: 2,156,250 // Kilo: 17,250 // ARROBA: 215,625
- CHINCHINÁ: Carga:2,155,375 // Kilo: 17,243 // ARROBA: 215,538
- CÚCUTA: Carga: 2,153,375 // Kilo: 17,227 // ARROBA: 215,338
- IBAGUÉ: Carga: 2,154,625 // Kilo: 17,237 // ARROBA: 215,463
- MANIZALES: Carga: 2,155,375 // Kilo: 17,243 // ARROBA: 215,538
- MEDELLÍN: Carga: 2,154,625 // Kilo: 17,237 // ARROBA: 215,463
- NEIVA: Carga 2,153,750 // Kilo: 17,230 // ARROBA: 215,375
- PAMPLONA: Carga: 2,153,500 // Kilo: 17,228 // ARROBA: 215,350
- PASTO: Carga: 2,153,500 // Kilo: 17,948 // ARROBA: 224,350
- PEREIRA: Carga: 2,155,375 // Kilo: 17,243 // ARROBA: 215,538
- POPAYÁN: Carga: 2,155,625 // Kilo: 17,245 // ARROBA: 215,563
- SANTA MARTA: Carga: 2,157,125 // Kilo: 17,257 // ARROBA: 215,713
- VALLEDUPAR: Carga: 2,154,750 // Kilo: 17,238 // ARROBA: 215,475
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