Fondo Nacional del Café invertirá $50 mil millones en fertilización de cafetales

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció una inversión de $50 mil millones para impulsar la fertilización de cafetales, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno que se activa ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año.

De esta cifra, $40 mil millones provendrán del Fondo Nacional del Café y $10 mil millones del Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura. Estos últimos beneficiarán directamente a caficultores de 208 de los 629 municipios productores del país.

El anuncio incluye la activación del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC), creado en 2019 por los cafeteros y el Gobierno de entonces. Desde su nacimiento, el FEPC se ha fortalecido con contribuciones de los caficultores y rendimientos financieros, posicionándose ahora como un pilar para esta iniciativa de fertilización.

La Federación de cafeteros destaca que sus $40 mil millones no solo se destinarán a fertilizantes, sino también a la renovación de cafetales en 421 municipios. En el programa de fertilización, tanto para áreas renovadas como productivas, los caficultores aportarán el 70% del costo y el programa el 30%. Además, se otorgará un bono de equidad del 5% para mujeres y jóvenes caficultores, incentivando la inclusión en el sector.

Esta inversión llega en un momento crítico, ya que El Niño podría agravar las condiciones climáticas adversas para los cafetales, afectando la producción nacional.